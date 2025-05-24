在澳洲說中文惹禍？ 留學生夫婦遭多名青少年圍毆

40歲中國留學生及妻子遭澳洲青少年毆打。(視頻截圖)

近日，一起針對中國留學生 的暴力事件震驚澳洲華人 圈。雪梨多名青少年21日毆打一對夫婦，其中丈夫是一名中國留學生，事件疑似因他們在公共場所講中文而引發。警方接報後到場，將這對夫婦送醫治療。這些青少年中的兩名12歲女孩被捕，兩人被控多項罪名，將於6月19日出庭。

環球時報報導，事發後中國駐雪梨總領館發文表示，堅決反對並強烈譴責暴力行為，將盡最大努力，採取有效措施，保障領區中國公民正當權益。

據澳媒報導，事發當時，這對40歲男子與41歲妻子正在雪梨東部的Eastgardens小區尋找遺失的鑰匙，突然遭一群青少年圍攻。現場視頻顯示，一名女孩抓住女子衣服將其拽倒在地，隨即多人對其拳打腳踢。女子的雙眼被衣服蓋住，無法反抗。男子試圖上前阻止襲擊，也被幾名青少年毆打。

女子隨後被送醫治療，診斷為手部骨折，面部、背部及頭部多處受傷。目前已出院。她是一名全職母親，「從沒想過雪梨會發生這樣的事情。」

報導說，受害者鄰居23日確認，警方已介入調查，多名施暴者已被控制。案發當晚，警察抵達現場時，一些青少年看到執法人員竟當場嚇哭。

警方確認，施暴者中包括兩名年僅12歲的女孩，已被正式逮捕，並被控多項罪名，將於6月19日出庭受審。

受害者稱，事發當時她正接孩子放學，過程中無端遭毆打。整起事件已在當地引起較大關注。