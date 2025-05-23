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發現護士妻與醫師不雅視頻 杭州男自殺 父維權數月也走了

中國新聞組／北京23日電
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王超父親過世之前仍在為兒子討公道。（視頻截圖）
王超父親過世之前仍在為兒子討公道。（視頻截圖）

浙江杭州男子王超因懷疑護士妻子毛某與醫師劉某某存在不正當關係輕生。王超父親承受著喪子劇痛，又查出自己已是肝癌晚期，仍抱病奔走替兒子討公道，將劉某某告上法庭，要插足兒子婚姻導致其家破人亡的劉某某受律制裁。不過因侵害配偶權相關法律尚不完善，王超父親沒完成心願就於近日過世，而劉某某迄今像人間消失，從未向王家說過一句道歉。

據揚子晚報報導，王超的父親徐先生此前發文稱兒子因向浙江省立同德醫院反映護士妻子毛某出軌同事反被嘲諷，不堪受辱自縊身亡，引起關注。

2025年5月20日，王超的父親徐先生因肝癌去世。王超的姊姊發文悼念：「是我太大意了，以為再等兩三個月有肝源了就會好起來，甚至在你最後那天說肚子很痛時，我都以為沒事，你會像以前一樣醒過來」。

她回憶整理父親遺物時，打開卡包首先映入眼簾的是王超的照片，「你曾承受喪子的劇痛，面對惡意的詆毀和非議，身心早已疲憊，卻始終一個人堅強地撐著……願你一路走好，再無煩惱」。

事情的起點源於2024年。據瀟湘晨報報導，王超是家中獨子，1999年出生。2019年2月，王超和校友毛某相戀，但才結婚半年，王超在給毛某換手機時，發現她和同醫院醫師劉某某的不雅視頻、合照等。 王超去醫院找其理論，從醫院出來後和毛某去了舟山東極島散心。此時王超發現妻子仍和劉某某聯繫。

2024年8月2日凌晨，王超寫下遺書發給毛某：「吾妻，謝謝你陪我度過人生最美好的年華，我們一起經歷了這麼多美好的事情。我永遠愛你。只是經過這次你的背叛，再也回不到從前了。對不起，我真的挺不過去了……」王超選擇了輕生。他留下的錄音遺言中稱，自己已經無力堅持，表示與妻子的相遇是一個錯誤。

王超離去後5日，2024年8月7日，浙江省立同德醫院發布通報稱，7月31日上午8時左右，護士毛某丈夫王某到毛某所在科室反映劉某某、毛某有關問題。其間，王某有報警。經該院調解，毛某、王某情緒得到平穩，並於當日上午一起離開醫院，醫院並對醫師劉某某、護士毛某進行了停職處理。據2025年4月8日消息，該院已辭退毛某與劉某軍。

2025年4月9日，拱墅區法院正式開庭審理王超父母與劉某軍之間的生命權糾紛案，此案備受社會關注，也引發了關於醫德、婚姻倫理與精神健康的廣泛討論。兒子離去一個多月後，徐先生查出肝癌晚期，他挺著病軀來到了庭審現場，卻從未見到劉某某，「他東躲西藏，人間消失了一樣」，徐先生說，因為這只是道德層面的問題，無奈下，他一紙訴狀將劉某某告上法庭。

然而，開庭的時候，劉某某還是沒來，也從沒向徐先生一家表達過歉意。

徐先生說，他起訴劉某某，最終訴求是希望借此推動司法進程，「讓這種道德敗壞的、插足他人婚姻導致別人家破人亡的人，不只是受到社會上的譴責，還會入刑」。

徐先生代理律師歐陽一鵬表示，這是一起典型的侵害配偶權的糾紛，以往多數法院以沒有法律明文規定配偶權為由駁回起訴。隨著民法典的頒布，關於侵害配偶權相關的立法更完善。「我們準備了充分的證據材料及司法案例，希望通過這個案例來解釋類似的情況是否違法，作為公眾行為的標尺」，歐陽一鵬說，「該案有可能是民法典頒布後第三人侵害配偶權的首例案件」。

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