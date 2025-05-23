廣西、貴州暴雨導致山洪、山崩 已至少3人遇難

廣西桂林市龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村突發山洪泥石流災害，已至少1位民眾遇難。（取材自廣西頭條NEWS）

中國廣西、貴州地區近日發生暴雨，接連有山洪、山體滑坡（山崩）事故，導致多人失聯，其中廣西有1人已確定遇難、貴州2人遇難。

據央視新聞，5月23日淩晨，廣西桂林市龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村突發山洪泥石流災害，經初步排查有8人疑似失聯、3人受傷，房屋受損10座。23日上午9時許，現場救出1名被困人員，並移交醫護人員救治，經醫護人員檢查，已無生命體徵。目前，現場正在開展救援。

龍勝各族自治縣氣象台23日4時45分將暴雨橙色預警信號提升為紅色：過去2小時，龍勝各族自治縣馬堤鄉已出現90毫米左右的強降雨，目前，強降雨雲團緩慢東移，強度少變，預計未來1小時，龍勝各族自治縣馬堤、江底等鄉鎮將有40毫米左右強降雨，並伴有雷電、短時大風等強對流天氣，山洪地質災害氣象風險大。

中新社旗下廣西頭條NEWS指出，5月22日廣西「龍舟水」防禦工作視訊調度會召開，廣西壯族自治區黨委書記陳剛提出工作要求。會議指出，當前廣西進入「龍舟水」降雨集中期，降雨過程頻繁、極端性強、致災風險高。要嚴密防範山洪地質災害、泥石流等次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。真正把問題解決在萌芽之時、成災之前，堅決打贏打好「龍舟水」防禦主動仗。

另外據貴州消防消息，5月22日8時許，畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡。初步摸排，有8戶19人被困。貴州省消防救援總隊接警後，立即調派總隊全勤指揮部以及5個支隊，共計67車、210人、14頭搜救犬、15套雷達生命探測儀及相關救援裝備器材趕赴現場進行救援。

相關救援行動並有新華社直播。據央視新聞消息，22日21時，經過緊張救援，19名被困人員中已搜救出兩人，無生命體徵。目前，救援工作仍在持續進行中。