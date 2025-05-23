南京男便祕4個月 醫「開刀取便」切除重達20公斤巨蟒病腸

方先生4個月未排便，腹部腫脹如懷胎十月的孕婦，手術後醫生取出「巨蟒」般的病腸重達20多斤。（取材自紫牛新聞）

南京一名40歲男子4個月未排便，腹部竟腫脹如懷胎十月的孕婦，赴醫院檢查後醫師成功切除了近3公尺長，取出重達20多斤的「巨蟒」病腸。躺在病床上，41歲的方先生如釋重負說，「現在感覺好受多了」。

揚子晚報報導，方先生幼年就檢視出了先天性巨結腸。據悉，這是一種常見的腸神經元發育異常性疾病。由於大腸直腸遠端缺乏神經節細胞，無法正常蠕動，使得腸內容物沒有辦法正常排出，堆積在腸道內，導致近端的腸管嚴重擴張，逐漸形成巨結腸的改變。德駕馭醫療集團副總裁、首席醫療官、南京江北醫院院長嵇振嶺教授介紹，結腸主要功能是吸收水分和儲存大便。如果大便無法排出，結腸淤積，就會變成結腸阻塞。而結腸阻塞後，細菌通過黏膜屏障會導致中毒。

據報導，方先生確診先天性巨結腸後多年一直採用保守治療的方法，但效果不盡如人意。這次術前方先生已4個月未解大便，導致腹部高高隆起如10月懷胎。 「非常難受，腹圍一量有90多公分。」方先生坦言，過去的幾個月自己其實什麼東西都吃不了，只能飲水和喝湯，掛營養液，體重掉到只有60多斤。

「內科保守治療效果不佳，往往需要外科手術治療。之前我們也兩次建議方先生動手術，但是因為對造口比較抗拒他就猶豫了。」南京江北醫院醫務部主任，普外科副主任劉宗航說，經過MDT多學科會診對方先生病情進行研判，醫師們認為如果再不進行手術可能影響生命，這才讓方下定決心。

嵇振嶺教授介紹，外科切除手術歷時約3小時，術中可以看到方先生肚子裡全被擴張的結腸佔滿。 「切除的病腸有大腿粗，長度可能有23米，兩個醫師才能抬起來。」

切除病腸後，方先生主要依靠營養支持，目前恢復得很好。 「另一方面他沒有成型的大便，我們為他做了小腸造口。從小腸裡排出的都是稀便，現在護理造口師給他指導後，對生活影響不大。病人最主要的是延續生命，否則僅保留肛門得不償失。」