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江西44歲女從12樓墜落 呼喊老公「我還沒死 快打120」

中國新聞組／北京22日電
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彭惠芳墮到遮雨棚緩衝再墜地，雨棚已損壞。（取材自縱覽新聞）
彭惠芳墮到遮雨棚緩衝再墜地，雨棚已損壞。（取材自縱覽新聞）

江西樂平一名44歲女子日前從12樓墜樓，墜落地面時，她還能對著在附近的老公大喊「我還沒有死，快打120（急救電話）吧」。醫師說，女子上半身沒有什麼問題，但右腳粉碎性骨折，左腿骨裂開，腰部骨裂偏位，不過手術後恢復不錯，半年後就可正常活動，堪稱「奇蹟」。女子說她墜樓時先掉到遮雨棚再墜地， 可能因此有了緩衝，成了救命神器，慶幸撿回一命。

據縱覽新聞報導，44歲的彭惠芳在江西樂平一間工廠負責清潔工作，她的老公在當地開了一間門窗店。5月13日中午12時許，彭惠芳和老公一起前往當地一處小區為客戶封陽台，窗戶綁好上升時被樹木卡了一下，接著突然下落，幾百公斤的重量將吊機直接拖下，而自己手中的吊機遙控器是有線遙控，沒等將遙控器丟掉，自己就隨同吊機「飛」出窗外。

不幸中的萬幸是，彭惠芳先掉到遮雨棚有了緩衝後再墜地，她當場還能對老公大喊，「我還沒有死，快打120吧」。

彭惠芳稱她的右腳粉碎性骨折，左腿骨裂開。（視頻截圖）
彭惠芳稱她的右腳粉碎性骨折，左腿骨裂開。（視頻截圖）

被緊急送往醫院後，彭惠芳已經過第一次手術。她表示，自己上半身沒有問題，可以正常溝通，但右腳粉碎性骨折，左腿骨裂開，腰部骨裂偏位，手術後疼痛到無法正常入睡。但與疼痛相比，幸運的是「能撿回一條命」。

彭惠芳說，醫師和自己都覺得墜樓後能生還是個奇蹟，正在等待進行第二次手術。醫師表示，若手術成功，恢復得不錯，半年後就可以下地正常活動。

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