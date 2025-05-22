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北京情侶520占用地鐵無障礙廁所1小時 網驚：體力真好

中國新聞組／北京22日電
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在排隊人潮催促下，這對情侶才步出無障礙洗手間。（取材自新京報）
在排隊人潮催促下，這對情侶才步出無障礙洗手間。（取材自新京報）

無障礙洗手間是為行動不便人士設計，但在「520」這天，北京地鐵四號線平安里站的無障礙洗手間，卻被一對情侶「佔用」近一小時，不少乘坐輪椅的老人只能排隊苦等。最後在大批排隊市民多次敲門催促下，這對情侶才開門走了出來，低頭快步離開。網民們紛紛開罵：「連個酒店房間都開不起還談什麼戀愛啊」，也有網民歪樓：「體力夠好的，一個小時……」。

據新京報報導，5月20日傍晚，在北京地鐵四號線平安里站，有民眾反映無障礙衛生間被一對年輕情侶占用近一小時。當時適逢晚高峰，無障礙衛生間門口已經排起了隊，有乘坐輪椅的老人等候多時。

站內保潔人員表示，18點10分左右來打掃衛生間時，就發現無障礙衛生間有人使用，按照規定，保潔人員會每隔15分鐘進行詢問，已經敲了三次門，每次都有人回應「有人」，是一個男聲。

在等候隊伍中，有因身體原因需要使用坐便馬桶的市民，還有一位坐輪椅的老人，等候過程中，老人嘗試詢問女廁所是否有坐便馬桶可供使用，但了解到該站女廁所並未設置坐便馬桶後放棄該想法，繼續等候無障礙衛生間。

無障礙洗手間被一對情侶佔用，現場排了好多人等待。（取材自新京報）
無障礙洗手間被一對情侶佔用，現場排了好多人等待。（取材自新京報）

大約19點5分，在排隊市民多次敲門催促下，一對情侶開門從無障礙衛生間走了出來，低頭快步離開。

報導指出，無障礙衛生間是專為行動不便人群，如殘疾人、老年人、孕婦、臨時受傷者等人群，設計的公共衛生間，在地鐵裡，部分無障礙衛生間還兼具母嬰室等功能。

相關報導隨即衝上微博熱搜，大批網民留言批評並嘲諷這對情侶：「連個酒店房間都開不起還談什麼戀愛啊」，「這女孩還是趕緊分了吧，這種貨開個房都不捨得，不分等什麼呢？」，「拍片的」，「520愛在公共衛生間？這是不是在汙辱愛和衛生間」，「體力夠好的，一個小時……」，「動物才會不分時地交配」，也有人諷：「腦殘也是殘，為什麼不能用？」。

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