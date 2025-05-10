豫女用他人學籍上中專 多年後發現自己學籍也被冒用

教體局回應中稱，彭某某用的是翟娥的學籍，與翟月娥無關。（取材自現代快報）

河南 鄧州女子翟月娥1998年在老師安排下借用了另一名應屆生的學籍參加中考，考上南陽市農業學校並畢了業，因不願冒用別人的名字繼續生活，她放棄了中專學歷自謀生路，但一直不太如意。後來她偶然得知自己的名字也被當地兩個公辦教師冒用，提出檢舉後，兩名當事人卻只被批評教育，讓她難以接受。網民則稱這個巧合背後可能有因果關係，呼籲官方介入調查。

據現代快報報導，1980年出生的翟月娥是河南鄧州人，1996年她在鄧州市趙集鎮第一初級中學（一初中）參加中考考了400多分沒被錄取，想再試考民辦師範（師資班），但當時鄧州教育政策不允許學生復讀後再參加中考，但中考成績350分以上可免費復讀，她選擇留在一初中復讀，1997年二次參加中考依然只有400多分未被錄取。

翟月娥轉入趙集鎮第二初級中學（二初中）復讀，並於1998年第三次參加中考。翟月娥稱，她在老師安排下，借用了二初中輟學應屆生趙某的學籍參加考試。這一次總分550分她考了525分，被南陽市農業學校（中專、南陽農校）錄取畢業。

「之前啥也不懂，只知道用別人的名字學習不自在。後來上了幾年中專，知道這屬於冒用學籍，不是好事」，翟月娥稱，因不願頂著別人的名字生活、工作，畢業後她放棄了中專學歷，開始自謀生路。她說，因為沒有學歷，工作和生活都不是太順利。

2024年初，已在山東安家的翟月娥偶然從老同學口中得知，老家趙集鎮有兩名公辦教師的姓名和學籍信息與她有重疊之處，一名叫翟月娥還有一名叫翟娥，讓翟月娥大吃一驚，懷疑自己1996年和1997年先後兩次中招成績和學籍被人冒用，向當地監管部門反映。

去年3月27日，鄧州市教育體育局回覆確認有人冒用了她的學籍，但並沒有頂替其成績去上學。高某在1995年使用翟月娥學籍參加中考並被鄧州市職業中等學校（師資班）錄取，畢業後在當地參加教育工作；彭某某1997年使用翟娥的學籍參加中招考試被錄取，但翟娥並非舉報人翟月娥。冒用學籍是因兩人都是復讀生，「鑑於此種行為未對別人的生活造成影響，教體局要求趙集鎮中心校對其二人進行批評教育」結案。

「按照我的入學時間算，1995年還沒到參加中考的時候，他們是怎麼用我的學籍考試的？」翟月娥稱，教體局的回覆內容無法讓她信服。鄧州市教體局辦公室一位工作人員則表示，翟月娥若對調查結果有疑問，可到教體局來現場查看。

據了解，冒用學籍的兩位涉事老師分別在鄧州市趙集鎮兩所小學任教，這兩所學校負責人也證實，鄧州市教體局確實做過調查。高某、彭某某則尚未對此回應。