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又一個朱令？湖南3歲娃脫髮、走路如踩棉花…查出「鉈中毒」

中國新聞組／綜合報導
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湖南3歲女童大把脫髮，被查出鉈中毒。(取材自瀟湘晨報)
湖南3歲女童大把脫髮，被查出鉈中毒。(取材自瀟湘晨報)

湖南劉女士3歲的女兒近日因不明原因眼神呆滯，無法正常行走，「這個月突然跳不起來，走路像踩棉花，頭髮大把大把掉……。」劉女士描述。當地醫院懷疑孩子中毒，於是轉診至湖南省職業病防治院，經檢測，血鉈、尿鉈值均遠超標，確診為急性鉈中毒。

瀟湘晨報報導，湖南省職業病防治院中毒醫學科主任醫師賴燕表示，鉈的元素符號是Tl，鉈離子(Tl⁺)與人體必需的鉀離子(K⁺)大小電荷相似，鉈能夠有效地模仿鉀元素，取代身體各部位中的鉀，中樞神經系統受到的影響最為顯著。鉈的成人致死量僅10到15mg/kg，毒性高於砒霜。

賴燕指出，生活中有些途徑會讓人們接觸到這一劇毒物質：一是誤食被汙染的食物或水；如誤食礦區附近的野菜、被汙染的井水、河水，二是職業或工業接觸；此外，人為投毒也是接觸方式之一，因其無色無味，容易被混入食物中。

不過報導引起網友質疑，「重點是怎麼會鉈中毒呢？哪裡來的鉈？」「只有這一個孩子中毒不一定是汙水廠的問題吧？查查她的家人。」更有網友說，「又一個朱令」，重提曾震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」。

香港01指出，1994年，清華大學女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲，最終在2023年12月22日逝世，終年50歲。

朱令1992年考入北京清華大學化學系，1994年21歲突然腹痛，幾天內頭髮全脫落，查不出病因。1995年3月昏迷半年醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。警方調查朱令兩次被人蓄意投毒，但因證據不足成為懸案。

包括「朱令鉈中毒案」在內，鉈中毒曾三次出現在中國高校，且皆是有心人投毒導致。

鉈中毒48小時內為潛伏期，有惡心、嘔吐、腹脹、腹痛、便秘及少見的腹瀉，通常在攝入毒物數小時內發生，也可發生心動過速、高血壓和胸痛。兩天到兩周為進展期，四肢如「萬針穿刺」、肌肉無力；突發脫髮(毛囊壞死)是典型標誌；手掌和足底紅斑樣改變，色素沉著過度伴濕疹樣皮膚改變。兩到三周後為晚期，視神經萎縮伴視力喪失、運動障礙、言語障礙、智力異常、記憶障礙、焦慮及抑鬱等。

鉈中毒患者「米氏紋」特徵。(取材自瀟湘晨報)
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