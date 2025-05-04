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中國貴州遊船翻覆 倖存者：能見度僅1米 船隻衝向岸邊避險

記者賴錦宏／即時報導
貴州省黔西市4日暴雨致載人遊船側翻，共造成九人死亡、一人失蹤。（取材自新京報）
貴州省黔西市4日暴雨致載人遊船側翻，共造成九人死亡、一人失蹤。（取材自新京報）

五一黃金周期間，中國貴州畢節市景區4日有兩艘遊船傾覆，至少造成9人死亡、1人失蹤。有當時在景區乘坐遊船的遊客表示，事件發生時突然變天，能見度可能只有一米，她所乘坐的遊船船長和副船長決定返航，最終副船長將船固定在一塊礁石上。

據澎湃新聞報導，遊客張倩（化名）說，事發前半小時左右，還豔陽高照，船開出去十多分鐘後，突然變天，大家原本以為是陣雨，船長和副船長立即決定返航。

「我特別感謝我們的那個女船長，因為她立刻讓我們把那個窗戶全部打開，就是無論風大風小，然後刮冰雹還是怎麼。」張倩說，船長一直加大馬力開著船往岸邊衝，最終將船靠在一個岸邊有礁石的地方，副船長冒著風險跳下去，把船固定在旁邊的大礁石上。

張倩說，「船甚至就是被吹得直接撞上礁石」，當時的能見度可能只有一米，能夠在這個情況下把船靠到礁石上，除了運氣好，女船長真的是沈著冷靜。能見度稍微好一點，張倩就看見有船已經翻了，「當時就哭了，意識到事情真的嚴重」。

張倩說，當地人說這麼多年也沒有見過這樣的天氣。她表示，雖然工作人員強制讓遊客穿救生衣，她所在的船仍有部分遊客自行把救生衣脫掉。

關鍵在於短短5、6分鐘電閃雷鳴加暴雨冰雹。央視新聞引述目擊的李姓遊客稱，事發前當地天氣狀況良好，其所乘坐的遊船載有20多名遊客，按常規40分鐘環線行程從碼頭出發。當船只行駛還不到10分鐘，天氣驟變，短短5、6分鐘內，突然電閃雷鳴下起暴雨加冰雹，狂風把能見度降到了灰濛濛一片。

李姓遊客指出，因為自己乘坐的遊船距離岸邊較近，船長處置得當成功避險。但與之相鄰的，另一艘長約2、30米的遊船在狂風中傾覆。他乘坐的遊船分兩層，一層用於乘坐，二層用於觀景。「在一層乘坐時基本沒人穿救生衣，而上二層觀景則明確規定要穿救生衣，所以這導致了一些人穿救生衣，一些人沒穿的實際情況。」

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