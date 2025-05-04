瀋陽職校生運動會後集體退60件裙 害網店被封 校方道歉

女店主收到學生退回的衣服上還黏著草渣。（視頻截圖）

山東菏澤一名電商 平台店鋪女店主近日發文稱，瀋陽一職業技術學校60多名學生網購裙子，參加完運動會後卻集體以「品質問題」為名退貨退款，學生退回衣服上甚至有髒污和雜草，讓她無法二次售賣，大量集體退貨也導致她的網店被封，損失約8000元人民幣(約1100美元)。事件曝光引發輿論撻伐該校，目前，校方已承諾回收服裝、承擔費用，並向女店主道歉。

綜合紅星新聞、網易報導，一名女店主在4月下旬接到60多件裙子大單，店主按時發貨，沒想到這批衣服又全都被退了回來，退貨理由是「因衣服質量問題退貨」。女店主按收貨信息調查發現，是瀋陽某職業學校開運動會個別班級訂的統一服裝，運動會26日上午開完了，衣服26日下午就全部被退回，擺明了是故意為之。

更令女店主氣憤的是，退回來的衣服雖然吊牌沒有摘，卻都已經髒汙，有的裙子上還有草，無法二次銷售，女店主不僅損失8000元人民幣，商鋪連結還被平台封了3個月，一家人的生計都成問題。

由於學生說衣服是老師強制讓買的，也是老師讓退的。女店主找到學校官方帳號下維權，卻被招生的老師怒懟「你腦子有問題」；聯絡學校卻一直被掛斷電話。 最終找到活動的老師，但對方說不可能讓學生賠付。直到事件在網路上曝光後，店主才接到學校相關負責人電話，校方已就此事道歉，並承諾回收服裝、承擔相關費用，雙方目前達成和解。

大批網友不滿涉事學校和老師做法，紛紛留言譴責：「為人師表就是這種素質，怎麼能教出來好學生」，「哪個老師出的餿主意讓學生退演出服，學校有責任追究這個老師的責任」，「老師看似是為家長省錢，但把做人的底線全都展示給學生看了」。

也有網友認為，電商平台原本規定是7天內可以更換，不用苛責；有網友則搬出消費者權益保護法，7天無理由退貨僅適用於未使用且不影響二次銷售的商品，故意調換商品或隱瞞使用痕跡可能構成刑法詐騙罪，還需承擔賠償責任。