中19萬粉絲「放牛」網紅 竟是10年前「絕命糖師」

羅男和大水牛「妞妞」人牛情深。（視截截圖）

中國一名羅姓男子10年將冰糖當毒品賣，導致「癮君子」吃出糖尿病 ，羅男被依詐騙罪判刑入獄，他也因此被稱為「絕命糖師」。近期有網民發現羅男成了「放牛博主」，在網上分享他和大水牛「妞妞」的農村放牧生活，他對說「妞妞」堅持不殺不賣不打的「人牛情深」，為他贏得19餘萬粉絲。被網民起底後，羅男喊話：「現在的我做正能量，請給我一條活路」。

綜合香港 01、網易報導，羅男在某短視頻平台分享的影片以養牛日常、田園生活為主，畫面中經常可見他與大水牛「妞妞」親暱互動，「妞妞」看起來頗通人性，還有一條小狗組成一家三口，視頻展現農村慢生活的溫情一面，風格樸實、節奏緩慢，評論區留言多為鼓勵和喜愛，如今已獲得超過19萬粉絲關注。

不過近來有網民認出，羅男其實是10年前因製造販賣假毒品被判詐騙罪的「絕命糖師」，引發爭議。面對網民指認，羅某在評論區承認是他本人，並回應：「這是10年前的事情了，現在的我做正能量，有劣跡的人不代表不善良，不代表不喜歡動物。請家人們口下留情，給我一條活路」。不過目前該條回覆已經刪除。

羅男、大水牛「妞妞」和一條小狗「一家三口」生活在農村裡。（視截截圖）

據CCTV「經濟與法」節目此前報導，10年前，羅男曾以冰糖、明礬假冒毒品售賣給癮君子，有癮君子因誤食大量「假毒品」致健康惡化甚至患上糖尿病，羅男後來被依詐騙罪判處有期徒刑10個月、罰款3000元人民幣，並被網民戲稱為「絕命糖師」。

羅男被認出後，不少網民認為，「人非聖賢，孰能無過」，羅某已服刑且重歸社會，如今以勞動為生，理應給予改過自新的空間；也有另一派網民質疑其是否應當承擔公眾人物的道德標準，認為其隱瞞曾經劣跡，可能影響青少年價值觀。

目前，羅某的帳號和影片仍在正常更新內容，帳號尚未被平台封禁。平台方面暫無明確回應。