加班18天？武漢員工猝死辦公室 「猿輔導」否認：當天沒安排

多位猿輔導前員工講述，有人曾目睹同事在加班後暈倒。(取材自大河報)

中國知名連鎖教培機構「猿輔導」一名員工日前在武漢 辦公室猝死 ，有傳聞指死者已連續加班18天，引發外界揣測是否為過勞死。猿輔導則否認傳聞，稱死者當天沒有安排加班。當地政府部門已介入調查。

綜合明報、21世紀經濟報導，死者李姓男子年約26、27歲，他的家屬表示，李男大學畢業後就進入猿輔導工作，原定5月2日要舉行婚禮。李男女友稱，4月22日晚上8時許打給李男時，他還有接電話，但到9時許後就失聯。家屬曾去公司找李男，但公司大門無法打開，報警後開門搜尋無果。隔天，公司清潔工發現李男已死在辦公室裡。

有猿輔導員工23日表示接到公司通知，因「網絡故障」調休一天，24日恢復上班後看到警車、救護車和殯儀館的車停在公司外。

有辦公樓員工表示，23日有警車、救護車、殯儀館的車停在樓下。(取材自每日經濟新聞)

對於死者是否已經連續加班18天，死者家屬稱不知情。有報導指，李男是線上課程老師，原計畫休長假，想把工作提前完成。

猿輔導25日表示，李男是優秀員工，已協助家屬處理後事；而李男發生意外期間，正值武漢公司員工倒休假期（調休），當日所在團隊沒有安排加班。

根據天眼查App 資訊，涉事公司曾多次因勞動爭議、勞動合同糾紛等被起訴。封面新聞2023年也曾報導該公司管理苛刻，前員工稱幾乎每天加班超過六小時，吃飯、上廁所都需要報備，一個人負責400名學生，賣課要錄音，公司會抽查，「每天都很焦慮」。