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又見無差別衝撞 浙江小學校門口童遭輾 網傳10餘傷亡

記者林宸誼／綜合報導
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浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時驚傳有車輛衝撞人群，網上流傳影片可看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷亡人數。（視頻截圖）
浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時驚傳有車輛衝撞人群，網上流傳影片可看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷亡人數。（視頻截圖）

中國暫似沉寂的汽車衝撞人群事件再度發生。浙江省金華市蘇孟小學門口22日放學時傳出有車輛衝撞人群，從網路上流傳的影片可以看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷亡人數，但當局已限制消息傳播。

海外社群平台X上有不少網友分享事發影片，影片中可見，疑似肇事的銀色車輛旁有多人倒地不起，許多人圍上前去想把車抬起，救出卡在底盤的受傷兒童，微博等社群平台則完全查不到相關消息。

根據網傳畫面及民眾描述，22日傍晚約5時45分，一輛懸掛在地金華市車牌的銀色自用轎車，突然高速向學校前的人群撞去，在撞擊許多現場民眾及設施後停在學校門口。至於被撞的民眾中，有揹著書包的學生、家長及路人。

畫面還顯示，當肇事車輛停止在校門前後，被不少路過民眾包圍，加上有學童被壓在車下，這些民眾除了責罵車內駕駛人外，還試圖把車輛抬起，以便援救壓在車下的學童。

南華早報23日稱，目前尚不清楚這是否與過去6個月發生類似的孤狼式襲擊事件，還是失控車輛引起的事故。聯繫當地警方和醫院時，他們拒絕透露事件細節，但並未否認此事的發生。接電話的金華公安局一名工作人員表示，他「不知道」這起車禍。

「關於這件事情，你可以聯繫蘇孟派出所，」這名工作人員說道，他指的是疑似事故現場附近的派出所，但他沒有具體說明具體是什麼「事情」。事發地點附近的派出所，和該小學所在區的婺城區公安分局也給了類似回應。

金華市一家大型醫院急診科的工作人員在電話中說，「我只能說，有些病人正在這裡接受治療，但我不能透露更多資訊。」

至於具體傷亡情況，當地官方至今仍未發布相關消息，網上則傳出有數人到10餘人死亡不等的訊息，且指死者包括小學生甚至警察，但目前尚無法獲得證實。

5個月前，62歲的樊維秋駕駛一輛越野車，衝撞廣東珠海一座體育場外的人群，造成至少35人死亡， 43人受傷；2024年11月16日，也就是珠海攻擊事件發生5天後，江蘇無錫工藝職業技術學院發生持刀攻擊事件，造成8人死亡，攻擊者是21歲男子徐加金，曾在該校就讀。樊、徐在今年1月20日遭執行死刑

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