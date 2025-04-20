偷工減料？中國山西一國道路基塌陷 4車追撞釀2死

中國山西近日一條國道發生塌陷事故，造成4輛汽車追撞，截至目前，已導致2人死亡。官方指出，初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。(取材自微博)

中國山西近日一條國道發生塌陷事故，造成4輛汽車追撞，截至目前，已導致2人死亡。官方指出，初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。但有網友批評，目前並非災害雨季，政府應該怎麼解釋，「是否施工有大面積偷工減料？」

據中國央視新聞報導，4月20日，山西省潞城公路管理段發布通報指出，4月16日凌晨1時40分許，地點在國道309線山西省長治市潞城區K810+530處上行線（黎城至潞城方向）發生塌陷，路面出現大洞，造成4輛汽車追撞導致2人死亡，目前無其他人員受傷。

在事故發生後，潞城公路管理段會同醫療、交通警察、緊急等部門，第一時間趕赴現場實施救援，進行緊急處置。經現場核實，塌陷坑洞長2.9公尺、寬2.9公尺、深1公尺。該路段建於1987年，屬於二級公路，最近一次於2020年對路面層進行過加舖。經專家初步調查分析，該路段因地表水入滲及地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。目前，路面塌陷及事故原因正在進一步調查，善後處置工作正在進行中。

另，據觀察者網，此前，在中國網路上有消息指，16日1時許，山西省長治市潞城區國道309線上發生路基塌方，導致多車事故，有人員傷亡。其中，一名罹難貨車司機的家屬反映，事發路段塌陷直徑達4公尺多，且未設置任何警示標識，質疑道路管理有安全隱患。該名家屬指稱，其父親是貨車司機，今年55歲。

值得注意的是，在16日，長治市潞城區交警大隊僅發布通告稱，該路段因路基塌方已封閉施工。此後，19日，觀察者網記者聯繫到長治市潞城區交警大隊，工作人員表示事故正在調查處理中。