西湖鴛鴦命喪彈弓 1畫面讓全網傷心 杭州人接力討公道

鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

這兩天在浙江杭州西湖，一隻鳥兒的遭遇牽動市民的心。4月7日，一名34歲男子用彈弓射殺一隻雄性鴛鴦，母鴛鴦受到驚嚇，兩隻同伴急得試圖將已經翻肚子的鴛啄醒，不離不棄。這一畫面被遊客拍了下來，引發無數網民動容，大批杭州市民在網上接力留言為這隻枉死的鴛鴦討公道，要求嚴懲兇手。

綜合報導，杭州一名男子於4月7日下午在西湖柳浪聞鶯附近，用身上攜帶的彈弓射殺湖中一隻雄性鴛鴦，屍體漂浮於湖面，據目擊者拍攝視頻，鴛鴦被彈弓射中後，鴛鴦的同伴試圖將其啄醒，但被射中的鴛鴦已當場死亡，腿已經直了，翻肚子了。

「我當時跟我男朋友坐在凳子上，一對鴛鴦剛好游到岸邊，我想拍個照。我左邊站著一位男的，說了一句，我要打了啊，拿彈弓打到那個公鴛鴦的脖子」，目擊者小王表示，公鴛鴦掙扎了一會，母鴛鴦嚇得飛了幾圈，在人群裡一直叫。

公鴛鴦被射死後，大批杭州市民憤怒在網上譴責兇手所為：「第一次見有人這麼幹」，要求相關單位儘速抓出兇手並嚴懲，一時間，「杭州人為一隻鴛鴦討公道」話題也引發熱議。

鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

相關單位也很快有了動作。4月9日，杭州市西湖水域管理處發布情況說明指出，初步查明羅某榮（男，34歲）於4月7日下午5時許，在西湖長橋附近遊玩時，用隨身攜帶的彈弓擊打一隻鴛鴦並試圖打撈，後因鴛鴦死亡漂遠作罷。此事正在進一步調查中，後續景區將依法對羅某榮的行為進行嚴厲處置。

浙江省野生動植物保護協會野鳥分會副理事長程國龍表示，西湖內的鴛鴦屬於國家二級保護動物，根據「中華人 民共和國刑法」規定，非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，會面臨有期徒刑、拘役及罰金等刑事處罰。

據澎湃新聞評論指出，西湖鴛鴦，是西湖環境治理與保護的「見證者」。2002年，西湖綜合保護工程啟動，清淤截污、修復水生植被，西湖的生態逐漸好起來。愈來愈多的鳥兒開始在西湖繁衍定居，截至2023年，累計超1000隻鴛鴦寶寶在西湖出生。杭州人為一隻鴛鴦討公道，不是小題大做。因肇事者傷害的不隻是一隻鴛鴦，更是人與自然和諧共生的城市環境。