我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6000名無證移民被社安局列「已歿」社安號碼失效

美國貿易代表葛里爾：今與台灣溝通對等關稅

西湖鴛鴦命喪彈弓 1畫面讓全網傷心 杭州人接力討公道

中國新聞組／杭州11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）
鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

這兩天在浙江杭州西湖，一隻鳥兒的遭遇牽動市民的心。4月7日，一名34歲男子用彈弓射殺一隻雄性鴛鴦，母鴛鴦受到驚嚇，兩隻同伴急得試圖將已經翻肚子的鴛啄醒，不離不棄。這一畫面被遊客拍了下來，引發無數網民動容，大批杭州市民在網上接力留言為這隻枉死的鴛鴦討公道，要求嚴懲兇手。

綜合報導，杭州一名男子於4月7日下午在西湖柳浪聞鶯附近，用身上攜帶的彈弓射殺湖中一隻雄性鴛鴦，屍體漂浮於湖面，據目擊者拍攝視頻，鴛鴦被彈弓射中後，鴛鴦的同伴試圖將其啄醒，但被射中的鴛鴦已當場死亡，腿已經直了，翻肚子了。

「我當時跟我男朋友坐在凳子上，一對鴛鴦剛好游到岸邊，我想拍個照。我左邊站著一位男的，說了一句，我要打了啊，拿彈弓打到那個公鴛鴦的脖子」，目擊者小王表示，公鴛鴦掙扎了一會，母鴛鴦嚇得飛了幾圈，在人群裡一直叫。

公鴛鴦被射死後，大批杭州市民憤怒在網上譴責兇手所為：「第一次見有人這麼幹」，要求相關單位儘速抓出兇手並嚴懲，一時間，「杭州人為一隻鴛鴦討公道」話題也引發熱議。

鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）
鴛鴦的同伴受驚試圖將其啄醒無果。（影片截圖）

相關單位也很快有了動作。4月9日，杭州市西湖水域管理處發布情況說明指出，初步查明羅某榮（男，34歲）於4月7日下午5時許，在西湖長橋附近遊玩時，用隨身攜帶的彈弓擊打一隻鴛鴦並試圖打撈，後因鴛鴦死亡漂遠作罷。此事正在進一步調查中，後續景區將依法對羅某榮的行為進行嚴厲處置。

浙江省野生動植物保護協會野鳥分會副理事長程國龍表示，西湖內的鴛鴦屬於國家二級保護動物，根據「中華人民共和國刑法」規定，非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，會面臨有期徒刑、拘役及罰金等刑事處罰。

據澎湃新聞評論指出，西湖鴛鴦，是西湖環境治理與保護的「見證者」。2002年，西湖綜合保護工程啟動，清淤截污、修復水生植被，西湖的生態逐漸好起來。愈來愈多的鳥兒開始在西湖繁衍定居，截至2023年，累計超1000隻鴛鴦寶寶在西湖出生。杭州人為一隻鴛鴦討公道，不是小題大做。因肇事者傷害的不隻是一隻鴛鴦，更是人與自然和諧共生的城市環境。

華人

上一則

「站出來阻止強權」中國外長王毅：美國不能任意妄為

延伸閱讀

驚蟄

驚蟄
從90歲大爺到小學生… 藝人「李現打鳥」掀全民追鳥熱

從90歲大爺到小學生… 藝人「李現打鳥」掀全民追鳥熱
MLB／基虎對決上 弗里德11K技壓高中同學弗列爾提

MLB／基虎對決上 弗里德11K技壓高中同學弗列爾提
杭州別墅區藏非法代孕 驚現手術室 前婦幼保健院醫師操刀

杭州別墅區藏非法代孕 驚現手術室 前婦幼保健院醫師操刀

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因