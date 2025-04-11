湖南女舉報醫院上司侵占公款6千萬 懸賞1棟房找線人

湖南中醫藥大學第一附屬醫院健康管理科主任葉某。（取材自華商報）

一名女網民近日公開舉報其上司稱，湖南中醫藥大學第一附屬醫院健康管理科主任葉某涉巨額財產來源不明、非法侵占公有資金，指控葉某不僅多次轉帳來源不明錢財給其女兒，涉隱匿科室6000多萬元（人民幣，下同）資金，還安插親戚非法入職、取酬。這位女網民並稱願懸賞最高1套50平方米住房鼓勵線人提供更多證據。院方表示，已將葉某停職調查中。

據華商報報導，女網民「像霧像雲又像風」舉報湖南中醫藥大學第一附屬醫院健康管理科主任葉某巨額財產來源不明、非法侵占公有資金等，引發關注。舉報信息顯示，該網民公開徵集葉某貪汙挪用公款、行賄受賄等違法犯罪線索，並稱願意給予線人相應的經濟支持，金額3萬至10萬元不等，最高贈予1套50平方米住房。

在「巨額財產來源不明」項目中，其稱葉某個人持有基金3000萬元；其給女兒轉帳800餘萬元；另轉給一人600多萬元，集中於2018年至2022年，最高單筆100萬元。葉某及其女兒在長沙、北京還有多套房產。在「非法侵占公有資金」項目中，其稱葉某2016年侵吞科室本應分配的資金160萬元後退還，扣押科室員工獎金300多萬元，隱匿科室2023年6000多萬元資金。

該網民陳女士表示，自己是湖南中醫大一附院健康管理科的工作人員，是健康管理科主任葉某的下屬，因葉某和其心腹長期對她霸凌還剋扣她的獎金，2016年前後，她發現他們科室有一筆獎金始終沒有發下來便向院方舉報後，葉某才稱有160萬元獎金將會發放。此外，科室至今仍拖欠了他們2個月的獎金，「科室100多人，每月獎金都在上百萬」。

2024年4月，陳女士將葉某相關問題投訴至上級有關部門，她說，同年11月前後，有關部門向她證實了葉某存在的巨額財產來源不明問題，其中光2015至2024年間，葉某向其女兒付某轉帳就超800萬元。

「最離譜的是，葉某的體育生外甥余某某，沒畢業便進入了我們科室」，陳女士說。余某某則稱「我正常考試入職，紀委早就調查完這件事了」。

陳女士說，4月10日，她收到了醫院紀委負責人的電話，「告訴我，院方已經將葉某停職，正在進一步核查」。葉某尚未對此回應。