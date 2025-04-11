我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛商戶控毒品交易猖獗 吸毒、攻擊顧客屢見不鮮

川普收緊留學生簽證 紐約各大學受影響

拒絕山區「打野戰」 廣東女教師竟被同居11年男友砍死

中國新聞組／廣州11日電
監控拍到吳某升騎車帶著文某艷。（取材自揚子晚報）
監控拍到吳某升騎車帶著文某艷。（取材自揚子晚報）

廣東一名51多歲小學女教師文某艷去年8日被同居11年的60歲男友吳某升殺害，此案預計近日開庭。據檢方起訴書裡透露的案情細節，吳某升當時將文某艷帶往山區，並要求和文某艷在野外發生性行為遭拒，吳某升惱羞成怒下，持斧頭將文某艷當場砍死。吳某升犯案後相當冷靜，還企圖誤導家屬尋人方向，家屬希望法院判處張某升死刑，讓他們將能將文某艷安葬。

據揚子晚報報導，文某艷的兒子陳先生說，母親今年51歲，做了一輩子小學老師，平時為人節儉友善。2009年父親因病去世，母親經親戚介紹與吳某升相戀，兩人在一起11年，母親曾被吳某升家暴，他當時勸母親離開，但母親仍選擇留下，沒想到卻被吳某升殺害，現在想起來他仍覺得很自責。

陳先生說，吳某升今年約60歲，曾在海上捕魚船工作，此前因家暴和前妻離婚，跟母親在一起後就不怎麼工作了，基本上都是母親的工資在養他。事發前，母親的電話一直打不通，他四處尋找未果，回到母親住所，吳某升說不知道母親在哪裡，還反問「是不是跟人家跑了？」。現在想來讓他覺得細思極恐，「他跟我對話時表情很平靜，好像什麼事情都沒發生」。

陳先生從附近監控看到，失聯前的中午，母親背著一些燒香用具走到小鎮的老車站乘坐三輪摩托車，在橋頭下了車，但恰巧當時那座橋的監控是壞的。其間他還接到吳某升的電話，「他問我們找得怎麼樣，還謊稱我母親可能被網格員喊過去了」。

沒多久，陳先生從監控視頻中看到吳某升騎著車帶著母親進了麒麟山，但進山16分鐘後，吳某升自己一個人騎著車出來了。陳先生報警，吳某升到案後，警方對其做精神鑑定，最終結果為「無精神病」，亦即吳某升在此案中應為完全刑事責任能力，有受審能力。

據陳先生提供檢方起訴書，吳某升將文某艷帶進山中後，因文某艷拒絕與其發生性關係，吳某升惱羞成怒持斧頭將文某艷砍死。經鑑定，被害人文女士符合後枕部遭受暴力作用致重度顱腦損傷死亡。檢方認為應當以故意殺人罪追究吳某升刑事責任。

陳先生表示，母親遇害後，她的隨身衣物至今仍未被找到，遺體也一直存放在殯儀館不敢下葬，「法院通知我們此案一審盡量在這個月內開庭，我希望此次開庭法院可以判吳某升死刑立即執行，以告慰我母親在天之靈」。

死刑

上一則

江蘇女花60萬去土耳其「斷骨增高」13公分 但她後悔了

延伸閱讀

用AI比創意 「粵來粵有趣」兩岸青年短片創作大賽徵件

用AI比創意 「粵來粵有趣」兩岸青年短片創作大賽徵件
廣東最會生…去年有113萬的新生兒 連7年蟬聯第一

廣東最會生…去年有113萬的新生兒 連7年蟬聯第一
中國電力市場蓬勃 廣東交易量占總用電量近7成

中國電力市場蓬勃 廣東交易量占總用電量近7成
廣東「12條」新政 助攻AI、機器人核心產業鏈

廣東「12條」新政 助攻AI、機器人核心產業鏈

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡