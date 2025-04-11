拒絕山區「打野戰」 廣東女教師竟被同居11年男友砍死

監控拍到吳某升騎車帶著文某艷。（取材自揚子晚報）

廣東一名51多歲小學女教師文某艷去年8日被同居11年的60歲男友吳某升殺害，此案預計近日開庭。據檢方起訴書裡透露的案情細節，吳某升當時將文某艷帶往山區，並要求和文某艷在野外發生性行為遭拒，吳某升惱羞成怒下，持斧頭將文某艷當場砍死。吳某升犯案後相當冷靜，還企圖誤導家屬尋人方向，家屬希望法院判處張某升死刑 ，讓他們將能將文某艷安葬。

據揚子晚報報導，文某艷的兒子陳先生說，母親今年51歲，做了一輩子小學老師，平時為人節儉友善。2009年父親因病去世，母親經親戚介紹與吳某升相戀，兩人在一起11年，母親曾被吳某升家暴，他當時勸母親離開，但母親仍選擇留下，沒想到卻被吳某升殺害，現在想起來他仍覺得很自責。

陳先生說，吳某升今年約60歲，曾在海上捕魚船工作，此前因家暴和前妻離婚，跟母親在一起後就不怎麼工作了，基本上都是母親的工資在養他。事發前，母親的電話一直打不通，他四處尋找未果，回到母親住所，吳某升說不知道母親在哪裡，還反問「是不是跟人家跑了？」。現在想來讓他覺得細思極恐，「他跟我對話時表情很平靜，好像什麼事情都沒發生」。

陳先生從附近監控看到，失聯前的中午，母親背著一些燒香用具走到小鎮的老車站乘坐三輪摩托車，在橋頭下了車，但恰巧當時那座橋的監控是壞的。其間他還接到吳某升的電話，「他問我們找得怎麼樣，還謊稱我母親可能被網格員喊過去了」。

沒多久，陳先生從監控視頻中看到吳某升騎著車帶著母親進了麒麟山，但進山16分鐘後，吳某升自己一個人騎著車出來了。陳先生報警，吳某升到案後，警方對其做精神鑑定，最終結果為「無精神病」，亦即吳某升在此案中應為完全刑事責任能力，有受審能力。

據陳先生提供檢方起訴書，吳某升將文某艷帶進山中後，因文某艷拒絕與其發生性關係，吳某升惱羞成怒持斧頭將文某艷砍死。經鑑定，被害人文女士符合後枕部遭受暴力作用致重度顱腦損傷死亡。檢方認為應當以故意殺人罪追究吳某升刑事責任。

陳先生表示，母親遇害後，她的隨身衣物至今仍未被找到，遺體也一直存放在殯儀館不敢下葬，「法院通知我們此案一審盡量在這個月內開庭，我希望此次開庭法院可以判吳某升死刑立即執行，以告慰我母親在天之靈」。