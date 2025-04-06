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福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田

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福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

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楊奇娜。（抖音視頻截圖）
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

中國福建長汀擁有逾68萬粉絲的洋媳婦網紅「阿根廷奇娜」近日傳出噩耗。6日其抖音帳號由丈夫楊淙發布訃告，稱楊奇娜2日因突發低血糖過世，享年38歲。楊奇娜曾被央視、新華社等媒體報導過，是知名網紅，訃告發布後網友感到震驚，因為1日楊奇娜才更新了兩條和家人一起做農活的視頻。

楊奇娜一家人。（視頻截圖）
楊奇娜一家人。（視頻截圖）

綜合新黃河、香港01等媒體報導，楊奇娜本名薇薇安娜·卡多索（VivianaCardozo），來自阿根廷，2006年隨夫婦華定居，由楊淙母親改名為「楊奇娜」，育有三個孩子的她在抖音有68.1萬粉絲。楊奇娜曾在帳號上表示：「我遠嫁中國長汀十幾年了，特別喜歡下廚。因為喜歡吃各種美食，所以我要做最會做中國菜的外國媳婦。」其發布視頻內容大多是她與丈夫、婆婆學習製作及品嘗各種中國美食。

在去世前一天，楊奇娜還在抖音發布兩條與家人農耕的視頻，神情自然親切，絲毫未見異狀。但楊淙6日突然在朋友圈發文：「老天爺怎麼這麼不公平？居然把這麼賢惠、這麼心地善良的你帶走了？」並在「阿根廷奇娜」帳號發布訃告，稱「本人楊淙，帶著無比沉痛的心情告知各位家人們，吾妻楊奇娜於2025年4月2日上午，因突發低血糖與世長辭，終年38歲。」

訃告發出後，不少網民在留言區表達震驚與哀悼：「昨天還看到她在種地，真的好難過」、「好突然，希望奇娜一路走好」。目前，其家屬尚未公開更多細節，當地文旅局證實消息屬實，但不清楚具體情形。

2022年，楊奇娜曾被聘為「長汀形象大使」。（取材自長汀縣政府官網）
2022年，楊奇娜曾被聘為「長汀形象大使」。（取材自長汀縣政府官網）

楊奇娜生前曾多次亮相央視節目。2016年底，中央電視台攝製組曾到長汀拍攝她與丈夫在客家山寨丁屋嶺補辦的傳統婚禮，後來她又登上央視節目「開門大吉」挑戰賽及「中華情」文藝演出等節目，逐漸在當地打響名號，也曾獲聘為福建「長汀形象大使」，是備受矚目的「洋媳婦網紅」。

（視頻截圖）
（視頻截圖）

4月1日楊奇娜的帳號還更新了視頻。（視頻截圖）
4月1日楊奇娜的帳號還更新了視頻。（視頻截圖）

阿根廷 抖音 血糖

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