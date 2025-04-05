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豪車被早餐車刮花 車主僅索賠15蛋餅 網讚：活該人家開路虎

中國新聞組╱綜合報導
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楊先生的車被早餐車倒車刮花。(視頻截圖)
楊先生的車被早餐車倒車刮花。(視頻截圖)

遼寧瀋陽日前有一輛價值140萬的豪車被早餐車刮蹭，車衣車漆都受損，車主楊先生表示，修理費估計至少3000元人民幣，他心疼早餐車老闆工作不易，只跟老闆要求用蛋餅賠償就好，老闆說以後他來攤位隨便吃，免費吃；但楊先生覺得這樣占了老闆便宜，最後只要了15個蛋餅。

瀟湘晨報報導，當時楊先生駕駛的是價值140萬的路虎(Land Rover)豪車，意外被早餐車刮蹭，必須要換車衣和噴漆，楊先生表示4S店定損大概3000元，「我覺得夫妻倆賣早餐不容易，50多歲了，上有老下有小的，賠1000多他們一個星期都白出攤了，這筆錢對他們來說確實負擔太大了，他們平時也就做個小本生意，很辛苦」。

早餐車老闆蔣先生說，他和妻子在附近賣了七年早餐，和車主楊先生素未謀面，「我愛人不知道，但是我當時一瞅就傻眼了，那是好車，少說得個千八百。」蔣先生說，協商後車主楊先生只要雞蛋餅，雞蛋餅七塊錢一個，車主要了15個也只要100出頭，「還好遇上了好人」。

事實上，原本蔣老闆提出讓楊先生以後來攤位隨便吃、免費吃，但楊先生覺得這樣占了便宜，最後只要了15個蛋餅。對於這個賠償方案，蔣老闆感到不好意思，於是又主動轉了99元給楊先生，並連連表示感謝。

據報導，這件事在網路上掀起熱議，大批網友點讚表示，「路虎車主格局夠大，活該人家開路虎」「雖然自己的車受損了，但也沒有得理不饒人，反而體諒對方，這樣的車主才德兼備」「此人必將大富大貴」「這就是富人的胸懷」。

車主楊先生和老板蔣先生商量好，用雞蛋餅賠修車費。(視頻截圖)
車主楊先生和老板蔣先生商量好，用雞蛋餅賠修車費。(視頻截圖)
蔣先生的雞蛋餅攤。(取材自紫牛新聞)
蔣先生的雞蛋餅攤。(取材自紫牛新聞)
楊先生的車被早餐車倒車刮花。(取材自紫牛新聞)
楊先生的車被早餐車倒車刮花。(取材自紫牛新聞)

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