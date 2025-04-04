維權卻被強制送精神病院「治療」22天 安徽男：我沒病

張坡說自己被關在精神病院22天。（取材自大象新聞）

中國近年不時傳出維權者被強制關進精神病院的「被精神病」情況，引發外媒及國外人權團體質疑。無獨有偶，近日安徽男子張坡也反映稱，他因為替自己的工傷維權，莫名其妙被公安機關送進精神病院強制「治療」22天，期間被限制自由，還禁止家屬探望和接出院，出院後又被拘留8天，他認為警方濫權，將提告。律師則稱初步來看，警方確涉剝奪了張坡的自由權。

據大象新聞報導，1999年，張坡畢業分配到淮河能源控股集團成為採煤工人，在井下作業時被失控的礦車撞傷，鑑定為五級傷殘，領取傷殘津貼，每月到手1300多元（人民幣，下同）。但2020年後淮南市最低生活保障提高到680元每人每月，他的傷殘津貼扣除各項保障後只能領到1900多元，保障不了一家日常生活。

張坡要求淮河能源控股集團提高傷殘津貼標準未獲同意，多次上門反映並拍成視頻發到網上。2024年6月2日，張坡再來到淮河能源控股集團大門前舉牌並拍視頻，與單位工作人員發生糾紛。淮南市公安局龍禹派出所將張坡帶回訊問後，將他強制送到淮南市第四人民醫院精神病科進行精神疾病檢查鑑定，之後22天不讓他離開，警方還稱「出院必須由派出所辦理，家人不允許探視」。

淮南市公安局龍禹派出所接到指令趕赴現場處理糾紛，並將張坡帶回派出所進行訊問。（取材自大象新聞）

「我在裡面忍受了20多天的屈辱，電話不能有，皮帶和鞋帶都被抽走了」，張坡說，「讓吃藥的話必須吃，還要張開嘴巴、翹起舌頭接受檢查，如果不吃，就會給你綁起來」，沒有醫院和醫師的允許出不了病區，也無法與外界聯繫，試圖抵制反抗卻被醫師捆在床上大概三四個小時，他無奈只能遵照醫囑按時吃藥，那種恐懼和壓抑的感覺，至今難忘。

「這期間，我兒子要參加中招考試，我多次要求能不能暫時讓我出去幾天，我妻子也去求情，但都沒有得到允許，我覺得對不起兒子」，張坡說著眼睛濕潤了。22天後，張坡被派出所民警接出醫院，又以尋釁滋事處以行政拘留8日的處罰。讓張坡無法接受。

張坡妻子說，兩人一起生活了幾十年，丈夫平時的行為都很正常，親朋好友和鄰居都可以作證，沒有顯現出任何精神疾病的跡象和傾向。

在安徽某司法鑑定機構對張坡所做的司法鑑定意見書上，精神醫學診斷分析鑑定意見為：1、災難性經歷後的持久性人格改變；2、完全受處罰能力。記者就鑑定結果諮詢了專業人士，被告知這結果意味著張坡不是精神疾病患者。

北京中銀（鄭州 ）律師事務所律師梁利波表示，疑似精神障礙患者存在傷害自身或他人安全的危險時，公安機關才依法有權直接送醫，且無權在親屬反對下直接送醫。公安機關若採取臨時保護性約束措施，需經法院裁決，無權直接決定。張坡出院當天又被行政拘留8天，梁利波也表示異議，在精神健康情況下強制送醫22天，認為這剝奪了張坡的自由權，違反了禁止重覆評價原則。

張坡堅持要當地公安機關給他一個說法，並就此事向當地法院起訴，「我現在更關心我的公民權利是不是受到了侵犯，同時希望這樣的事情再也不要發生在第二個人身上」，張坡說。

具體辦案警官則拒絕接受採訪。