小米SU7車禍釀3死 中媒關注智駕即時性、車燃時車門是否鎖死

小米SU7電動車在高速路段碰撞後車輛爆燃，事故釀3死。小米集團董事長雷軍回應稱，無論發生甚麼事都不會迴避，將繼續配合警方調查，跟進處理進展。（取材自澎湃新聞）

小米 SU7電動車3月29日晚間在安徽的高速路段碰撞後車輛爆燃，事故釀3死，引發關注。小米集團董事長雷軍 回應，無論發生什麼事都不會迴避，將繼續配合警方調查，跟進處理進展。然而中媒引述遇難者家屬指出，目前小米給出的聲明，依舊無法解釋車門為何無法打開、車輛和水泥護欄相撞後因為什麼原因燃爆、智慧駕駛切換時間為何只有2秒等問題，希望即早釐清事情真相。

澎湃新聞2日報導，智駕系統的回應時間是此次事故中受關注焦點之一。同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產表示，「何時發現風險，何時就發出報警提示，是智駕系統在全行業通用的標準。」根據小米公布的摘要資訊顯示，從「NOA發出風險提示『請注意前方有障礙』，到『車輛與水泥護欄發生碰撞』，僅2到3秒鐘，在如此短暫的時間內，用戶沒有足夠的反應時間進行應對。」

朱西產認為，遇難者採取的緊急應對措施可能不完全正確，根據現有資訊顯示，當時遇難者採取緊急取消智駕、急打方向盤等操作，但是制動踏板的踩踏量僅有30%左右，沒有完全剎車，因此減速不充分，以接近每小時100公里的驚人速度撞上護欄，造成悲劇發生。

另一核心焦點是小米汽車的劇烈燃燒。朱西產指出，目前全球的電動汽車都還是液態電解液的鋰電池，陰極和陽極之間必須依靠隔膜隔開，否則就會發生短路，被擠壓、穿刺的時候隔膜破裂，內短路瞬間就會著火。

朱西產坦言，這是目前為止所有的鋰電池都存在的問題，更何況是用接近每小時100公里的速度側面撞在柱子上，其他品牌的車輛遇到這種情況也無法倖免。

據公開資料顯示，小米SU7標準版配備的是73.6kWh的磷酸鐵鋰動力電池，自2024年6月起採用雙供應商體系，由比亞迪 、寧德時代分別供貨。

此次事故的另一焦點為，撞車後車門是否自動鎖死、外部能否打開？朱西產分析，在一般情況下，當車輛發生側面碰撞，導致氣囊點火，安全氣囊控制單元（SRS ECU）會在氣囊點火指令的同時發送解鎖指令，透過CAN匯流排把解鎖指令發送給車門控制單元。此時若12V低壓電路保持正常，車門鎖會在碰撞後約500到600毫秒後完成解鎖操作。

朱西產認為，解鎖失敗可能有2種原因：第一是在刮底碰撞或非結構性碰撞中，若氣囊未點火，安全氣囊控制單元沒有生成解鎖指令，導致車門保持鎖定狀態；第二種原因是電路中斷。在正面碰撞事故中，12V蓄電池位於發動機艙，當發生嚴重碰撞後70到80毫秒內，可能發生電瓶線路斷裂，此時即使氣囊點火並發送解鎖指令，但車門鎖因失去供電，也無法執行解鎖動作。

報導引述業內人士劉怡（化名）指出，新能源車車門無法解鎖造成的後果，往往比燃油車更為嚴重。由於燃油車起火風險較低且火勢蔓延速度較慢，乘客通常具備足夠逃生時間。而新能源汽車在碰撞後，動力電池可能因碰撞引發熱失控，導致車輛迅速起火甚至爆炸，且撲救難度極大。