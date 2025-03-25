2000年0時0分生 中「世紀嬰兒」染甲流高燒不治 僅25歲

「世紀嬰兒」千千去世，年僅25歲。（取材自微博）

「21世紀中國第一個女孩」解岳千（千千）日前病逝，得年25歲，她在2000年1月1日0時0分出生，因此也被稱為「世紀嬰兒」，一來到人世間就受到許多關注。千千母親岳女士悲痛表示，女兒在天津發燒、腹疼硬挺五天後，8日坐大巴回山西長治，次日就突然離開，沒有留下一句話，醫院判定死因是心臟病猝死 。

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綜合極目新聞、九派新聞等媒體報導，千千17歲時考上天津音樂學院音教系鋼琴專業，畢業後一直生活在天津，從事演出和音樂相關工作。今年3月初，千千感染甲型流感，3日開始出現發燒和腹痛，她硬挺了五天後決定回長治老家。據了解，當時千千正發著高燒，體溫將近攝氏39度，朋友勸她搭高鐵，但千千為了帶一隻小貓，選擇乘坐大巴返家。千千表哥孫先生透露，千千經過八小時車程才到達長治，中途只喝了一瓶水。

8日晚間7時多千千到家後，岳女士見她十分虛弱，就將她送到當地醫院診治。9日凌晨，千千狀況看起來還不錯，岳女士當時還很高興：「我說這孩子真聰明啊，知道生病了回來找媽媽。」沒想到當天凌晨5時許，千千突然倒下昏迷，醫院將她送至ICU搶救未果，當晚宣告不幸去世，沒有留下一句話。

岳女士說，醫院給的千千死因是心源性猝死。但女兒從小到大身體一直很好，剛剛考取了潛水員證，不知道為何會突然發病。她後悔地說，千千當時「狀況不錯」可能是迴光返照，但她沒有意識到危險。

岳女士在網路上發布女兒死訊，稱「她伴隨著新千年的鞭炮聲，在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關愛祈願聲中歸去。這是大家給到千禧寶貝的人間禮遇。讓她在天堂感到人間值得來過。」

千千出生時的報紙報導。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

一名自稱是千千哥哥的網友也在社交平台發文悼念妹妹，稱「今生緣未盡，來生再續緣，去自由飛行吧，我的小天使，千千下輩子見。」哥哥還把當年千千出生時登上報紙的照片一併發出。

千千死訊被披露後，相關話題衝上熱搜，網友惋惜年輕的生命逝去，更關注死者為何未及時就醫。有人提醒甲流依舊來勢洶洶，感冒發燒千萬不能忍著熬著，一定要去看醫生，「大S 也是忍著忍著就病危了」。