央視前記者芮成鋼消失10年後現身 否認是官夫人「公共情夫」

中國央視前知名記者芮成鋼,21日在YouTube發布一則以「芮成鋼回來了」為題的影片,引發關注。(圖/截圖自YouTube影片)

2014年7月被捕後就消失於公眾視野的中國央視前知名記者芮成鋼,21日在YouTube發布一則以「芮成鋼回來了」為題的影片,首度公開否認自己是官夫人的「公共情夫」等傳聞。芮成鋼強調,他經歷了極大的個人挑戰,希望通過影片來重塑自己的形象,但他並未透露當年被捕的具體細節。

綜合自由亞洲電台、明報等媒體報導,現年47歲的芮成鋼說: 「我人生最好的年華,有六年半時間是沒有自由的。這是我一生中很大的遺憾。」

芮成鋼目前職業為「投資人」,但澄清他並沒有在香港 地產公司任職。他強調,過去一段時間關於他的傳言,包括說他是間諜、他在獄中身亡、受到酷刑對待,甚至是各種緋聞 ,那全都是「假新聞」。

自由亞洲電台指出,芮成鋼被捕後,有消息指出,他與至少20多名中國副部級以上高官的夫人有染。其中最為人知的緋聞是他與前中央辦公廰主任令計劃的妻子谷麗萍的關係,兩人以「姊弟」相稱,但芮成鋼自稱曾遭谷麗萍性侵,並利用與谷麗萍的關係獲取政治機密。

報導稱,由於與前高層的關係,將芮成鋼捲入中南海權力鬥爭的傳聞之中。

芮成鋼2014年因涉及央視財經頻道總監郭振璽的貪腐案件被調查並拘留。2016年,法院認定芮成鋼收受賄賂並參與行賄,判處其有期徒刑六年。

芮成鋼畢業於中國外交學院,因英語流利曾專訪過眾多國際政經名人,但也因其犀利甚至張狂的採訪風格引發不少爭議。

2010年11月12日,美國總統歐巴馬 於南韓首爾G20峰會後的記者會即將結束時,歐巴馬稱要將提問機會留給韓國媒體,但芮成鋼卻舉手提問。他告訴歐巴馬自己是中國人,說「I think I get to represent the entire Asia(我想我可以代表整個亞洲)...How about will my Korean friends allow me to ask a question on your behalf?(如果韓國朋友可以讓我代表他們來提問呢?)」。

2011年9月14日,在大連舉辦的夏季達沃斯論壇上,芮成鋼問時任美國駐中國大使駱家輝「坐經濟艙來參會是否有意在提醒美國欠中國錢?」駱家輝表示,作為美國政府官員,不管是其領事館的官員還是北京大使館的,也包括總統的內閣成員,一般的規則就是坐飛機時坐經濟艙。

芮成鋼隨後在微博評論稱:「他總是抓住一切場合和機會不遺餘力地宣傳推廣美國的價值觀。只說美國的好,少提美國的差。這是他的工作。他可能是歷任美國駐華大使中最願意展示自己,也最善於展示自己的人。從背包喝咖啡,到坐旅行車,坐經濟艙,都精準地得到拍攝傳播議論。競選過州長的他懂得媒體是怎麼回事。」