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中留學生紐國遇襲 被鐵棍擊臉掉5顆牙 75歲華翁挺身相救

中國新聞組／北京3日電
圖為事發現場圖，傑森滿嘴是血。（取材自紅星新聞）
圖為事發現場圖，傑森滿嘴是血。（取材自紅星新聞）

中國一名16歲留學生傑森6月28日在奧克蘭公交車上遭不明身分人員持1米長鐵棍擊打面部，導致面部嚴重損傷，掉了5顆牙，所幸事發之時，公交車上一名75歲華人張志昌挺身而出，幫助控制了局面；中國駐奧克蘭總領館對此案深感震驚與痛心，獲悉後第一時間啟動領事保護應急機制。

紅星新聞報導，傑森還原遇襲情形，指他與朋友約好打球，於是選擇乘坐公交車出行；途中，一名看起來像當地毛利人的女子上車，女子身體壯碩，手拿一根大約12毫米粗、1米長的鐵棍。上車時，該女子就大聲對司機說她沒錢買票，並辱罵正在開車的印度裔司機。

傑森表示，後來那名女乘客突然站起來，拿著鐵棍子隔著一排座位打他，還用棍子捅他的臉，「我感覺嘴裡有一股血腥氣」。75歲的張志昌見狀挺身而出，三人扭打在一起，最終女子手中鐵棍被奪下，落荒而逃。

傑森表示，他最失望的是公交車司機知道發生了什麽，但是完全沒有介入，也沒有幫自己報警，最後是他自己打電話報警。遭遇這場無妄之災，傑森被打掉5顆牙齒，「上下門牙都沒了」。

奧克蘭警方表示，警方正在調查這起襲擊事件，並尋求公眾的幫助。奧克蘭交通局發言人表示，他們對這一「可怕的事件」感到遺憾。「我們可以確認我們已經知道了這一事件。據我們了解，公交司機已經向警方提供了視頻。」

奧克蘭 華人 印度

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