郭有才「帶火1座城」後…菏澤南站直播「群魔亂舞」 官方叫停

郭有才吸引各地網紅來山東菏澤蹭流量。（取材自微博）

「一個人帶火一座城」的郭有才，他的抖音粉絲已突破1000萬人，郭有才更被傳出5000萬元人民幣簽約的驚人價碼。為了蹭這股流量，各地的主播從四面八方湧進山東菏澤，噪音、垃圾、奇裝異服……讓部分市民對這股流量產生了反感。在菏澤官方整治直播「群魔亂舞」現象後，菏澤南站現場已幾乎恢復平靜。

來源：YouTube

九派新聞報導，菏澤南站20日發布公告：「鑑於2024年5-7月份春季高考 、夏季高考、中考等考試比較集中，且菏澤南站附近學校設有考點。為給廣大考生營造良好的學習、生活和考試環境，菏澤南站將不再舉辦各類文娛活動。」

21日菏澤官方出手，進入南站的各大路口設卡，安排工作人員看門，禁止帶直播設備的網紅進入直播，一旦發現立即驅離。當天，菏澤南站現場已幾乎恢復平靜，多數主播都前往了國花博覽園。菏澤南站的執法人員表示，菏澤歡迎大家，但在此直播確實給附近居民出行和孩子上學造成影響，而國花博覽園環境好、流量大，多數主播都願意前往。

現場還有幾位拍客在拍攝短視頻。車站廣場左側的通信基站前，一名女性拍客正以菏澤南站為背景拍攝舞蹈視頻，廣場右側，三位男生攜帶的音響內正在播放郭有才爆火翻唱曲「諾言」，站著兩位執法人員。「我們在這裡監督，只要不直播，只是拍照或者錄視頻打個卡，還是允許的。」執法人員稱。

紅星新聞報導，網約車 司機李涵指出，此前郭有才在菏澤南站直播吸引大批主播和觀眾前去觀看，造成交通擁堵。附近有不少學校和居民區，市民生活受到影響，而現在國花博覽園又成為新的交通擁堵地。「我們跑車的最煩的就是擁堵。」但李涵認為，郭有才的流量只是一陣風，他不會火太久。

郭有才直播現場。（視頻截圖）

九派新聞指出，距離菏澤南站廣場不遠處，是文賢高級中學和齊魯音樂職業中等專業學校，高中教學樓的窗戶面朝廣場。上述執法人員稱，再往前走，還有小學和初中。

「她的孩子現在已經不想上學了，只想搞直播。」菏澤南站廣場中央，一名初中生的母親傾訴自己的無奈，執法人員在一旁轉述。

郭有才在直播中唱歌。（取材自微博）

燃新聞評論指出，郭有才帶來的一系列連鎖反應正成為危害孩子成長的毒瘤。家長、學校和社會都應該行動起來，必須割掉危害孩子這顆全民網紅毒瘤，讓孩子們明白什麼才是真正有價值的追求。網上也傳出郭有才被舉報的消息。