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車子被摸了 成都婦向男索賠1萬元 打人嗆「我兒子是市長」

中國新聞組／綜合報導
警方以人牆護住吉普車。(取材自X平台)
警方以人牆護住吉普車。(取材自X平台)

四川成都12日發生一起示威活動，近千人包圍一輛吉普車到深夜。起因是一名男子摸了吉普車與女車主發生爭執，車主要求年輕人賠償1萬元人民幣並聲稱「自己的兒子是市長」，引發周圍民眾不滿。最後警方出動大量警力，強行驅散示威人群。

成都成華公安13日通報，當日16時16分，41歲張男酒後路過長融街時，觸摸敲打停靠在路邊的一輛黑色JEEP吉普車，被65歲車主羅女發現後口頭制止，隨後張男繼續往前行走。

羅女檢查車輛後發現車輛右後方擋泥板有劃痕，便立即駕車至長融街與長融西三路路口追上張。羅女質問張男將其車輛劃傷並要求其道歉，遭到張男否認，兩人隨後發生口角、相互指責謾罵，進而發生抓扯。

民警到達現場後，準備將張男、羅女帶回派出所進一步調查處理時，張男拒不配合、執意離開，民警依法進行口頭傳喚無效後，強制將其帶離現場。

民警準備將羅女及其車輛一併帶回派出所時，因現場聚集大量圍觀群眾無法順利駕車離開，17時35分，民警駕駛警車將羅某帶回派出所。目前，張男和羅女已協商達成諒解並簽訂《治安調解協議書》。

由於現場傳出大量視頻畫面，不少目擊網民在社交平台上透露現場實況，有網民稱女車主要求農民工賠償1萬元，當男子拒絕時，女車主稱「我的兒子是市長」，還打了男子兩巴掌。還有網民提到，女車主批評「成化區都是窮鬼」。

警方據報後本要將吉普車開走，但現場民眾不滿女車主批評，於是包圍吉普車、將路堵住，要求警方將男子釋放。最後警方出動大量人力，才強行驅散人群。

隨後，成華公安通告稱網傳羅女「兒子是市長」、「家屬是當官的」、「要求賠償1萬元」、「被現場放走」等信息是謠言，目前，公安機關已依法對造謠的張男、饒男予以行政拘留。

但警方闢謠卻引發網民更多質疑，不少人留言「以前我爸是李剛，現在兒子是市長」、「到處都有監控怎不查一下」、「普通百姓不可能出動這麼多警力保護」、「一看就知道不是平民的車」。

民眾包圍吉普車，不讓警方將車開走。（取材自Ｘ平台）
民眾包圍吉普車，不讓警方將車開走。（取材自Ｘ平台）

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