浙夫妻開特斯拉墜崖亡 紀錄器數據竟缺失

陶先生駕駛的特斯拉衝下山崖，面目全非。（取材自極目新聞／受訪者提供）

一對夫妻日前駕駛特斯拉 Model Y在浙江省金華市潘石線衝下山崖後死亡，駕駛沒有酒駕，留下兩個未成年兒子。家屬對事故經過和原因存疑，指出涉事車輛的行車紀錄器只記錄下了事故前的畫面，事故發生那一刻及之後的畫面都沒有被記錄下來。此外，據他們推斷，事故前車的時速為40公里左右，但事故發生時的時速達到了123公里。

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極目新聞報導，負責處理這起事故的金華公安局交警7日回應，事故詳情仍在調查中。特斯拉方面回應稱，會向警方提供必要的支持。

根據都會快報橙柿互動報導，死者家屬湯先生表示，他41歲表哥陶先生和39歲表嫂王女士都在金華市金義新區工作。 4月27日下午5時20分許，表哥駕駛特斯拉Model Y和表嫂從老家金華蘭溪市梅江鎮前往金義新區，途經潘石線翻越太陽嶺時，車輛撞壞護欄衝向山下，翻滾了30多公尺才停下來。這輛Model Y是2023年底在杭州蕭山買的。

事故現場看到，路邊的山體有三、四十米長的刮擦痕跡，直到一個右轉的轉角消失，車也是在這個轉角衝下了山崖，而地面居然沒有剎車的痕跡。

陶先生的妹夫胡先生說，現場的護欄被車撞斷，緊挨著護欄的一棵樹被撞斷，但護欄附近山坡上的其他樹木沒有損壞。這說明車子撞到護欄後沒有減速停下來，而是以較快速度「飛」了出去，而且車子也是在距離護欄幾十米外被找到的。

據胡先生指出，他和妻子到交警部門查看了涉事車輛行車紀錄器的畫面。車身四個攝影機對應四個角度，影片沒有聲音，畫面中車一直都在山路上正常行駛，直到下午5時26分前後，行車紀錄器突然沒有了畫面，這之後的經過也沒有被記錄下來。

特斯拉的工程師到交警隊解釋說，行車紀錄器的工作機制是60秒一個視頻，到了60秒以後，就直接保存到行車U盤裡面。車禍發生時，可能錄了40秒記錄儀就突然斷電了，那40秒就沒有保存了。特斯拉客服人員稱，如果一些嚴重的事故導致車輛的實體零件嚴重受損，將有可能影響行車紀錄器的功能。