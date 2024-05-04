從蘇享茂到「胖貓」輕生事件 律師：愛人先愛己

「胖貓」的遊戲個人主頁截圖。(取材自大象新聞)

21歲重慶電競代打圈大神「胖貓」跳江自殺，新京報發表律師柯錦雄署名評論文章「『胖貓』跳江輕生事件，法律能做些什麼？」指出，從目前的聊天紀錄以及轉帳紀錄看，如此頻密大額轉帳，確實難免讓人感覺異常，而「胖貓」也如此決絕地棄世而去。那麼，法律有沒有可能為此做些什麼？

文章說，當前，「胖貓」的姊姊對譚某的指控主要集中在兩點：一是，借談戀愛之名索要錢財；二是，利用弟弟的感情PUA（Pick Up Artist），實施精神虐待。而這兩點，與此前也曾引發關注的兩個案例十分類似。

一個是翟欣欣案。法院最終認定，翟欣欣與蘇享茂相識至協議離婚僅110多天，收受蘇享茂贈與的車輛、物品、錢款價值超過300萬元人民幣(約41.4萬美元)，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。判決撤銷贈與，退還蘇享茂家屬。

另一個是北大包麗案。包麗男友牟林翰對其實施精神虐待，致其不堪精神折磨最終自殺。法院認為，兩人婚前同居關係應認定為虐待罪中的家庭成員關係，牟林翰符合虐待罪犯罪主體要件，最後牟林翰被以虐待罪判刑。

文章指出，從當前信息看，譚某與「胖貓」之間的戀愛，也存在較為明顯的經濟特徵，「胖貓」的轉帳目的是為了維繫感情，希望與譚某共同生活。如果譚某存在利用自己在感情中的優勢地位，以分手為藉口脅迫「胖貓」作出非真實意思的贈與，「胖貓」家屬可以請求法院撤銷贈與合同，要求譚某返還。如果「胖貓」贈與的財物被認定為彩禮性質，「胖貓」家屬也可以此為由要求譚某返還；但一切尚須等待後續相關事項的依法推進與認定。

文章最後說，愛人先愛己，如果能做到這一點，悲劇可能就不會重演吧。