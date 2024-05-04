我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文宣布紐約州通過新法案 攻擊商家成重罪

長島、北線鐵路7/1起9折優惠 市民反饋不一

從蘇享茂到「胖貓」輕生事件 律師：愛人先愛己

中國新聞組／北京4日電
「胖貓」的遊戲個人主頁截圖。(取材自大象新聞)
「胖貓」的遊戲個人主頁截圖。(取材自大象新聞)

21歲重慶電競代打圈大神「胖貓」跳江自殺，新京報發表律師柯錦雄署名評論文章「『胖貓』跳江輕生事件，法律能做些什麼？」指出，從目前的聊天紀錄以及轉帳紀錄看，如此頻密大額轉帳，確實難免讓人感覺異常，而「胖貓」也如此決絕地棄世而去。那麼，法律有沒有可能為此做些什麼？

文章說，當前，「胖貓」的姊姊對譚某的指控主要集中在兩點：一是，借談戀愛之名索要錢財；二是，利用弟弟的感情PUA（Pick Up Artist），實施精神虐待。而這兩點，與此前也曾引發關注的兩個案例十分類似。

一個是翟欣欣案。法院最終認定，翟欣欣與蘇享茂相識至協議離婚僅110多天，收受蘇享茂贈與的車輛、物品、錢款價值超過300萬元人民幣(約41.4萬美元)，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。判決撤銷贈與，退還蘇享茂家屬。

另一個是北大包麗案。包麗男友牟林翰對其實施精神虐待，致其不堪精神折磨最終自殺。法院認為，兩人婚前同居關係應認定為虐待罪中的家庭成員關係，牟林翰符合虐待罪犯罪主體要件，最後牟林翰被以虐待罪判刑。

文章指出，從當前信息看，譚某與「胖貓」之間的戀愛，也存在較為明顯的經濟特徵，「胖貓」的轉帳目的是為了維繫感情，希望與譚某共同生活。如果譚某存在利用自己在感情中的優勢地位，以分手為藉口脅迫「胖貓」作出非真實意思的贈與，「胖貓」家屬可以請求法院撤銷贈與合同，要求譚某返還。如果「胖貓」贈與的財物被認定為彩禮性質，「胖貓」家屬也可以此為由要求譚某返還；但一切尚須等待後續相關事項的依法推進與認定。

文章最後說，愛人先愛己，如果能做到這一點，悲劇可能就不會重演吧。

上一則

網戀女友榨乾57萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

下一則

國家一級指揮曹鵬 99歲仍堅持登台 用音樂敲開自閉兒世界

延伸閱讀

「賽局理論」前台大名師巫和懋病逝 出走大陸曾掀熱議

「賽局理論」前台大名師巫和懋病逝 出走大陸曾掀熱議
顧客Zelle轉帳支付、離開又取消 屋崙華埠商戶被騙

顧客Zelle轉帳支付、離開又取消 屋崙華埠商戶被騙
台網瘋傳「美女副總統與阿美族男孩」影射蕭美琴緋聞？

台網瘋傳「美女副總統與阿美族男孩」影射蕭美琴緋聞？
只顧工作不顧家讓妻流產 江西1校長獲勞動獎 網罵翻：感動不起來

只顧工作不顧家讓妻流產 江西1校長獲勞動獎 網罵翻：感動不起來

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
福建艦裝備配置

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

2024-05-02 08:30

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」