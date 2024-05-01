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東航客機緊急滑梯被故意放出？疑空服員鬧脾氣

中國新聞組／北京1日電
東航緊急滑梯突然放出。(視頻截圖）
東航緊急滑梯突然放出。(視頻截圖）

多個社交平台日前出現一則訊息，稱東航一航班在上海浦東機場落地後，後側應急門被打開，緊急滑梯彈出。多個航空圈自媒體發布訊息稱，滑梯被空服員故意放出。 東航官方微博隨後通報稱，公司正進一步調查事件，將根據調查結果依法依規處理。

來源：YouTube

封面新聞報導，據社交平台上飛機內部及外部多個角度的照片，顯示停機坪上一架客機尾部艙門打開，緊急滑梯彈出，客機周邊還有其他航班停靠。

東航緊急滑梯突然放出。(視頻截圖）
東航緊急滑梯突然放出。(視頻截圖）

有航空自媒體帳號曬出部分聊天截圖及朋友圈截圖，稱涉事航班為東航西安飛上海的MU6292航班，疑似乘務組發生了工作矛盾，某空服員發文稱：「我幹了不想幹但不得不做的事，就這樣吧。」

橙柿互動報導，有民航圈人士透露「目前了解，據說是因為同事矛盾。空服員自己打開釋放掉滑梯後，還跳了下去。這個事情航司就還在調查，調查會有一個流程，因為這個還牽涉到安全，要上報到民航局。

知情者稱，「涉事的空服員已經飛了十年了，據說情緒平常不是很穩定。至於這個事件會不會連累同事，要看航司怎麼處理。

界面新聞報導，東航在官方微博發布回應稱，滑梯釋放事件，公司對此深表歉意，正進一步調查，將根據調查結果，依法依規處理。

東航空服員表示，滑梯釋放分為正常釋放和非正常釋放兩種。一旦未拉動手柄解除滑梯預位、直接打開了艙門，這種情況下便會導致滑梯非正常釋放。一般相關責任人需要向航空公司賠償相應的損失，賠償金額至少在10萬元人民幣（約1.38萬美元）左右。

東航 微博

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