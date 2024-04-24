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擁500萬粉絲18歲網紅 北電藝考作弊 事後辯因太緊張

中國新聞組／北京25日電
擁有500多萬粉絲的中國18歲網紅李閩軒，近日遭踢爆參加北京電影學院表演系複試時作弊。（取材自微博）
擁有500多萬粉絲的中國18歲網紅李閩軒，近日遭踢爆參加北京電影學院表演系複試時作弊。（取材自微博）

抖音擁有500多萬粉絲的中國18歲網紅李閩軒，近日遭踢爆參加北京電影學院表演系複試時作弊。爆料表示，北電明確要求藝考過程中，考生須身穿深色形體服，且不能以任何形式透露姓名，否則視作違規。然而據同考場考生透露，李閩軒當天穿了淺色形體服並自曝姓名，明顯違反規則。

李閩軒23日晚發影片回應藝考作弊事件，她表示自己確實穿錯了衣服，原因是沒有認真閱讀複試考生須知的內容。至於自爆名字的問題，她也承認，說是因為自己太緊張了。北電已取消成績。

李閩軒稱意識到自己造成的不好影響，「我早已做好決定放棄報考北京電影學院」，並稱自己從未私下見過任何藝術院校的考官老師及領導。

據悉，李閩軒在抖音、小紅書等熱門平台擁有超500萬粉絲，最高單人影片點讚量超1072萬。

北京市教委工作人員回應，經初步核實李某某在專業考試期間存在透露本人姓名的情況，校方已經依據相關招生辦法和違紀程序進行處理。

然而輿論風向不太能接受李閩軒的說詞，有自媒體為文抨擊稱，李閩軒這樣的行為就像是在高考的試卷上做標記，最大的問題是，她穿著違規的淺色衣服居然可以參加複試，而且在自爆名字的情況下，卻依然擁有成績，違規一次沒有被處理就已經夠離譜了，她兩次違規都沒事，就更是讓人感到毛骨悚然，要不是同場考生看不下去進行舉報，就真的被李閩軒給混過去了。

另有網路聲音直指，李閩軒的回應影片也非常敷衍，「她居然在念稿子」，「再加上哭腔賣慘，這就更刻意了」。還有聲音直疑此次事件，是一波黑紅營銷。

此外，事件發生後，紅星新聞報導，李閩軒的母親說，全家正遭受網路暴力和現實孤立「孩子在學校被人指指點點，都不敢去學校了，這怎麼參加文化學科高考」。

高考 抖音 小紅書

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