上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

朱女士。（取材自微信）

上海59歲朱女士把87歲的母親告上法庭，要母親從自己家搬出去，理由是自己再婚後想賣房，還嗆母親沒地方住「讓國家解決」。不過朱女士女兒證稱是母親的再婚對象要脅不賣房就要和母親離婚，母親才想把外婆趕出家門。法官審理後認為朱女士的主張有違公序良俗，駁回其請求，朱女士竟叨唸「萬一離婚怎麼辦」，氣得法官當眾怒斥朱女士自私 。

據上海新聞廣播報導，陳老太和外孫女小雅、女兒朱女士以及朱女士的再婚丈夫王先生一起住在115坪的三居室裡，這套房子只有朱女士一個人的名字。原本一家人住得好好的，朱女士卻覺得自己每月2000元（人民幣，下同）的退休工資太低，想賣掉現在的房子置換一個小房子，並用差價來改善生活。但這樣一來，母親就沒有居住的地方了。

陳老太以前是船舶工程師，每月有6000元退休金 ，她提出自己可以每月補貼1500元，女兒小雅也提出可以每月補貼3000元，但朱女士仍執意賣房。

朱女士的母親陳老太太。（取材自微信）

陳老太表示，女兒執意賣房子是因為女婿從中教唆。而小雅也表示，母親的再婚對象曾提到要把現在住的這棟房子賣掉，不賣就離婚。

不過在朱女士眼裡，現任丈夫王先生是烈士之後，有知識有閱歷。「我們兩個是靈魂上的結合，很談得來，他像我的父親、長兄，知識淵博，我天天在聽他講故事。他們圈子的人和我們不一樣，境界不一樣。」

朱女士還堅持，這場官司是因為自己無法忍受和母親共同生活，而且她想讓女兒小雅和陳老太分開，因為女兒已經30歲卻還與外婆共住一屋，沒有談戀愛，也沒有過正常人的生活。且這套房屋是她2000年時全資購買的，也是唯一產權人。

但陳老太太在法庭上提出，案涉房屋雖只寫了女兒一個人的名字，但購買時，自己是出了錢的，應當有居住權。但朱女士則否認了這一點。

那麼這房子到底是誰買的呢？事情要從30多年前說起。1988年朱女士前往日本 留學、結婚，並在1993年和前夫生下了小雅。小雅7個月大時，朱女士將她送回上海交給陳老太照顧。由於老房子年久失修、外牆漏水，2000年，陳老太讓女兒回國在隔壁樓盤新買了一套房，與丈夫和外孫女共同居住。 2001年，陳老太將老房子賣掉，並將25萬賣房款寄給女兒。

法院認為，因為時間久遠，難以認定這25萬是否為陳老太所出的購屋款，且本案的關鍵還是要看老人家是否有其他適合安享晚年的地方。

對此，朱女士表示，母親陳老太太和大兒子有著一間共同共有的房子，如今住著哥哥一家三口。不過，法院調查發現該房屋使用面積不過20坪，朱先生和妻子、兒子一家三口居住已捉襟見肘。朱女士卻認為即便哥哥家住不下，國家也可以安排。

法上海一中院審理後認為，朱女士在需要母親幫忙照顧女兒時同意母親入住，如今欲置換房屋，雖然從法律上來說朱女士是房屋的產權人，但在未對母親的居住做出妥善安排的情況下，要求母親搬離，違反法定贍養義務，也有違公序良俗。最終判決駁回朱女士要求母親搬離房屋的訴訟請求。

面對判決，朱女士還心心念念著自己如果和丈夫離婚了怎麼辦。對此，法官怒斥：「你只想著你自己嗎？先安排你80歲母親的生活，再安排你自己的。你母親之前不光為你付出，還為你女兒付出，比你為你女兒付出得遠遠多。」

目前，法院建議朱女士進一步和兄長協商，妥善解決母親的居住問題。

朱女士的行為引來大批網友怒批：「讓她去把婚前買的房子賣掉再買房子吧，這樣才能讓那個男人騙得她去自尋死路！」「她的再婚丈夫教唆她賣掉屬於她婚前財產的老房子，再買新房子再婚丈夫就有一半的產權，到時候哭都來不及。」「後面找的那個男人說不賣房就離婚，這種男人還留著幹嘛。」「戀愛腦真可怕，媽媽都不要了」。