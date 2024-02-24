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甘肅網紅「楊老二」 社火演出時被灌酒 躺床上休息沒再醒來

中國新聞組／北京24日電
「楊老二」社火表演時被遊客勸酒。（視頻截圖）
「楊老二」社火表演時被遊客勸酒。（視頻截圖）

有「最美妖婆」之稱的甘肅39歲網紅「光頭楊老二」，因表演風格詼諧搞笑，在當地頗具人氣。不過，楊老二疑因在表演過程中遭大量遊客勸酒，在本月20日猝逝，令各界震驚不已。

紅星新聞報導，「楊老二」的哥哥楊海龍說，他和弟弟都是社火表演隊員，2月20日原本有三場表演，第一場在城關鎮表演時，「楊老二」就被人灌了酒，第二場是下午2、3時開始表演，地點在當地某煤廠，結果在表演時又被灌了大量的酒。 

來源：YouTube

檢索當天表演視頻，發現「楊老二」被勸酒時的情形。影片中「楊老二」被多人圍在中間，想要離開未果，一男子手拿紅色酒瓶，將酒倒入白色杯子中。經過一段時間表演，此時「楊老二」已開始大口喘氣，被圍住的他最終將杯中的酒喝完，旁邊還有圍觀群眾發出「滿上嘛」的聲音。在這種一邊演出一邊被勸酒的氛圍中，當天「楊老二」只表演了兩場。

楊海龍說：「演員被勸酒屬於我們這的表演風俗，一般妖婆子被處決或者拉毛驢這種丑角上場時，會被遊客叫住勸酒。從大年初三到出事的前一天，我們表演時一直沒有喝酒。」

但是在弟弟出事那天，楊海龍表示已經不是勸酒的程度，也不是演員自己喝，而是直接往其弟嘴裡灌。「表演時我也在現場，只不過所處的方位不一樣，沒有注意到我弟那邊的情況。後來有人說我弟被灌了一斤半左右的白酒，而且是50多度的酒。 」他說。

楊海龍說：「弟弟被灌醉後，到了煤廠的二樓一房間的床上休息，我就去參加第三場表演了。當晚6時多我表演完回來，還聽到他打呼嚕的聲音，7時多沒有打呼嚕的聲音了，也叫不醒了，馬上打了120，現場搶救後又送到醫院搶救了一個多小時，但弟弟還是離世了。」

楊海龍說，事發後，社火隊就此事給予了部分賠償，但家屬表示金額不多。

對於「楊老二」突然離世，網友紛紛在「楊老二」的在社群平台上發文哀悼，「太可惜了，多才多藝的楊老二，一路走好」、「楊老二，很遺憾以這樣的方式又看見了你，前兩天看你視頻逗得我哈哈大笑，願一路走好」、「驚聞噩耗，深感悲痛，感謝這些年楊老二給我們帶來的歡樂，楊老二一路走好」。

陝西豐瑞律師事務所張江蔚律師表示，此事件中勸酒者不僅涉及民事責任，強行灌酒或涉嫌過失致人死亡罪。

「光頭楊老二」在表演中。（視頻截圖）
「光頭楊老二」在表演中。（視頻截圖）

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