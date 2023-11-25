鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

朱令在病床上迎來50歲生日。（視頻截圖）

1994年11月底被發現「鉈中毒」以致癱瘓、智力停留在7歲的清華才女朱令，11月24日在病床上迎來50歲生日，但她的情況惡化，陷入重度昏迷，依靠醫療設備維繫生命。當年對她下毒的兇手至今沒抓到，傳出改名後移民 美國。照顧女兒大半輩子的朱父無奈地說「已經放下」，「我們不在了，社會也不會拋棄她。」

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網易新聞報導，朱令出生在北京 一個知識分子家庭。父親吳承之是國家地震局的高級工程師，母親朱明新是中國遠洋運輸總公司的高級工程師。她還有個姐姐吳今，可惜考入北大後不久，和同學去春遊途中失足墜崖。

朱令進了清華後，加入學生樂團民樂隊，還是北京市游泳二級運動員。1994年9月，朱令的身體開始出現問題。眼睛暫時性失明。11月24日，她肚子發生劇痛，但她硬抗著晚會演出，一個月後好轉出院。1995年2月底，朱令回到學校，但只待了8天。3月初，醫院屢次下達病危通知，同學被嚇到了：「那個我們熟悉的美麗、活潑、多才多藝的朱令，頭髮全禿，全身插滿管子躺在那裡，昏迷不醒」，醫院也無法診斷出病因。

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

朱令父母心如刀割，同學們利用互聯網把診斷書發給全世界的醫師診斷，國外專家大多認定這是「鉈中毒」。朱令父母搜集樣本送去化驗，發現朱令體內的鉈含量，遠超致死量，而且是遭兩次投毒。

消息一出，因發生在中國最高學府之一，引發世人震驚。警方立案調查，但朱令在宿舍的洗漱等生活用品全都被盜竊，家屬說，「我們懷疑兇手在消滅投毒證據」，所有的線索都指向朱令的舍友孫維。

同學表示，孫維是嬌生 慣養的千金小姐，「心胸狹隘，多次在同學面前詆毀朱令」，孫維進入課題組實習，該組的實驗材料裡，包括鉈鹽。

當年，警方訊問孫維8小時，沒有結果。後來，孫維移民國外，並改名孫釋顏，開始了新生活。

朱令在做復健。（視頻截圖）

多年來，朱令的生活無法自理，智力相當於六、七歲兒童，只能由父母照料。如今，父母年邁一度在「鬼門關」徘徊。

2020年，她父親右腎發現囊腫，經激素藥物治療後，才恢復正常，可身體非常虛弱，連站立都困難。母親則進行了腮腺腫瘤摘除手術和白內障手術。