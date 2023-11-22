報導違規傾倒垃圾 女記者遭電話轟炸、辱罵 媒體官微討公道

記者收到的辱罵威脅簡訊。(取材自微博)

近日瀟湘晨報微信 公眾號發布一篇文章，標題為「請解釋！我們的女記者採訪後竟遭電話轟炸和辱罵威脅」，該報一名女記者在採訪山西臨汾侯馬市西里村有人違規傾倒建築垃圾相關部門後，竟接到陌生電話持續轟炸，還有多則辱罵簡訊，讓她不堪其擾。

極目新聞報導，瀟湘晨報記者曾就一條山西臨汾侯馬市西里村有人違規傾倒建築垃圾的線索，多次聯繫侯馬市城管隊、張村街道辦事處等部門進行求證；後來因為詳情尚未明確，暫時沒有發布相關報導。

但就在一個星期後，該記者突然連續收到五個來自臨汾的陌生號碼來電，並發來帶有辱罵、詛咒內容的短信。記者將該號碼拉黑後，又收到另一歸屬地為臨汾的陌生號碼來電，相繼發來的短信辱罵、詛咒內容更甚。

過沒多久，該號碼再次來電，接通後，對方立刻用髒話辱罵：「你們這些記者，***」，對方自稱因記者採訪建築垃圾一事被罰了好幾萬元，「***別人亂扔垃圾你也罰我」，並說，「你管我怎麼知道（你電話），老子昨天晚上騷擾你，今天還騷擾你。你**報警啊，你不報警你是畜生。」

據報導，瀟湘晨報記者致電張村街道辦事處詢問調查進展，值班人員表示不清楚，記者隨後致電臨汾侯馬市委宣傳部，詢問西里村公墓疑有人違規傾倒建築垃圾一事調查進展，及記者隱私 信息被洩露並被辱罵威脅一事，工作人員表示將進行反饋。