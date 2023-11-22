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盜訊息、曝隱私 中「人肉開盒」連爆 明星、素人皆難逃

中國新聞組／北京22日電
素人博主被虐貓組織「開盒」。 （取材自微博）
素人博主被虐貓組織「開盒」。 （取材自微博）

「我什麼都做不了，我只是看著你。」這是一名遭遇「人肉開盒」的女主播收到的匿名郵件；她換了手機號仍一再被外網曝光，不堪其擾。近來，中國網路連爆「人肉開盒」案，非法組織利用黑客（駭客）軟件，搜尋受害者個人信息，部分案件甚至涉及洩露未成年人隱私，不論是明星、素人皆遭黑手。

「人肉開盒」是指利用非法手段公開曝光他人隱私資料與資訊，不法分子盜取個人及家人信息，包括身分證號、社保卡號、銀行卡帳號，還有個人證件照片等，然後曝光被害人隱私資料與資訊，伴隨而來的是受害者遭遇無休止的網路暴力和生活騷擾。

知名視頻平台bilibili日前通報一起人肉開盒案例。今年8月，多位UP主舉報，有群體在境外平台有組織地煽動用戶對站內UP主人肉開盒，不僅在線上公開UP主個人信息，還進行一系列電話私信騷擾、網暴攻擊、惡意舉報等行為。據報導，有關部門已將40餘名違法嫌疑人情況通報18個省市，打擊相關違法行為。

李女士從事主播約兩年，最近一年受到大量人肉開盒騷擾，包括在公開平台被曝光個人隱私信息、收到匿名郵件、接到騷擾電話等。李女士更換手機號，但使用新手機號預訂酒店、註冊部分網路帳號後，號碼再次被公布在境外聊天軟件，連她辦理新的身分證也在外網被「高清」發布。

網路主播收到的騷擾信。(取材自紅星新聞)
網路主播收到的騷擾信。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，記者臥底進入人肉開盒主播的多個境外群聊。據觀察，成員皆使用境外手機號避免被定位，他們希望主播被開盒的原因是「我是她的粉絲」、「滿足好奇心」。李女士曾向平台舉報，但她發現這並不會打擊到人肉開盒成員，「他們反而更開心了，覺得自己被主播關注」，「主播心裡有我」反成為群聊裡炫耀話題。

「人肉開盒」的受害者不只是網路主播，美食博主傑克辣條此前「處刑式虐貓」一度引發熱議，當時多位明星公開譴責，但張馨予、趙露思、王一博等人的身分證、手機號等個人信息卻遭到曝光報復。

人肉開盒群裡發布的社保紀錄。(取材自紅星新聞)
人肉開盒群裡發布的社保紀錄。(取材自紅星新聞)

隱私 駭客

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