銅王掌舵的500強也爆雷…正威子公司停產 員工休假2個月

「銅王」王文銀掌舵的深圳正威（集團）有限公司子公司全威（銅陵）銅業科技公司傳出暫停生產。（取材自界面新聞）

由中國「銅王」王文銀掌舵的「世界500強企業」深圳正威集團，其子公司全威（銅陵）銅業科技公司（全威銅業）自11月9日起暫時停工，全體員工放假兩個月。據報導，千億營收全威銅業突發停產，主要原因是下游需求不振，另傳可能與受到「財務問題」調查有關。而近日浙江、湖北及河南 等地部分企業也紛紛通知員工即時放假，以緩解產能過剩，中國經濟持續疲軟再現警訊。

據界面新聞報導，全威銅業停工放假暫定兩個月，期間執行銅陵市最低保障工資標準發放。

公司內部文件指出，放假原因為今年全年大宗商品價格處於高位，原材料成本居高不下，宏觀經濟下行、下游市場整體需求減弱，尤其是製造業行業深受影響，大型企業訂單維持在六成左右，中小型企業訂單縮減到一至兩成。受產業鏈傳導，公司結合目前訂單情況以及生產現狀，決定放假。

深圳正威相關負責人對此表示，主要原因是華東地區下游需求不振。另有全威銅業人員表示，有該措施主要因工廠內部有做裝修所以臨時停產，已準備復產。藍鯨財經則引述銅陵一位知情人士表示，全威銅業休假停產是受到「財務問題」調查所致。

全威銅業由深圳正威持股51％，正威國際集團有限公司持股49％。2022年全威銅業對外宣稱實現營收近1000億元人民幣（約138.6億美元），是正威集團號稱6000億商業帝國旗下40多個產業園中營收規模最大的一個。

據正威集團官網早年說法，該集團的銅礦儲量在2400萬到3000萬噸之間，總價值10兆元。正威集團在2013年成為「世界500強企業」，同年，王文銀突入榜富比士富豪榜100第18名。據據2023年「財富」世界500強排行榜，正威國際集團以904.982億美元營收連續第11年登上世界500強榜單，排名第124名。

值得注意的是，王文銀近期傳出投資 企業股權多次遭到凍結、兩度被限高等事件。今年11月6日，全威銅業法人代表及包括董事長王文銀在內的多位高管才剛退出相關職務。市場人士稱，這是停產前王文銀搶先「職務切割」。

另據自由亞洲電台報導，今年底前，浙江、湖北及河南等地企業紛紛通知員工即時放假，最長到明年2月中下旬，以節省開支，緩解產能過剩。其中河南新亞鋼廠停產三個多月。