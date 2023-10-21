碧桂園違約衝擊 中國房地產業逾千億美元債 亮起紅燈

工人從雲南省昆明市一處碧桂園開發的建築工地旁走過。(路透資料照片)

美國之音報導，中國大型房地產 開發商碧桂園 債務違約的衝擊波開始蔓延，中國房地產業1245億美元(約9108億人民幣)債亮起紅燈。而在交叉違約的作用下，碧桂園的全部境外債務面臨新的巨大風險。

路透引用信貸分析師們的觀點，在房屋銷售前景暗淡和融資困難日增的情況下，中國房地產業債務違約的雪球將越滾越大。

根據研究公司CreditSights的計算，中國房地產業全部1750億美元的外債中，處於違約狀態的債券 金額高達1245億美元。根據交叉違約條款，碧桂園的全部美元債券都被記為違約債券。

交叉違約是指一筆債務違約可以直接導致其他所有尚未到期債務的債權人加入追債行動。

根據資本市場數據公司Dealogic的數據，從10月開始計算，未來6個月到期的中國房地產債券總額為605億美元，其中境外債券至少占三分之一。

碧桂園的境外債券持有人在碧桂園債務違約發生後立即聯繫公司高層，要求就債務清理舉行緊急談判。

路透說，碧桂園債務違約的影響已經在業界開始蔓延。中國國營企業遠洋集團計畫召集債券持有人開會，商議將公司本周到期的債息支付時間推遲至26日。遠洋集團在19日已經將包括延期方案在內的文件遞交給了港交所。

遠洋集團提出延期的理由是公司運作困難。遠洋集團表示，該公司還制定了一個合理的債務償還方案以備，以應對無法按時支付債息情況的發生。

另外，總部設在深圳的大型房地產開發商金地集團的債券價格從17日集團董事長辭職後就持續下滑。人們擔心金地集團的財務狀況可能也出現了問題。

大連的萬達集團如果今年不能完成上市計畫，則面臨償還投資人300億元人民幣的困境。萬達已經啟動談判，尋找避免償還這筆龐大資金的方法。