「你這瓜保熟嗎？」經典台詞搬進遊戲 孫紅雷提告

孫紅雷「這瓜保熟嗎？」的台詞，成為網路熱門的哏。（取材自紅星新聞）

演員孫紅雷在電視劇「征服」中，一句「這瓜保熟嗎？」的台詞，成為網路上的熱哏。近來，一款遊戲「西瓜攤主大戰買瓜人」使用了孫紅雷的聲音被告上法庭，成為全中國首例影視劇台詞聲音權糾紛案。

來源：YouTube

綜合媒體報導，在電視劇「征服」中，孫紅雷飾演的劉華強，因西瓜缺斤少兩問題與小販產生爭執，小販連同同夥想要收拾劉華強，但最終被劉華強反殺。這段影片發展為網絡熱哏「華強買瓜」，「你這瓜保熟嗎？」也成為經典台詞。

這款遊戲「西瓜攤主大戰買瓜人」中，玩家扮演西瓜攤老板，憑借技能來抵擋買瓜人一眾小弟的搗亂。遊戲一開始，角色的台詞與電視劇「征服」中買瓜一幕雷同，遊戲中的道具金瓜粒子、吸鐵石、生瓜蛋子等都在電視劇「征服」中出現過。

孫紅雷認為，成都睡神飛科技有限公司、北京 睡神飛科技有限公司未經其授權，以營利為目的開發、設計該款遊戲，客觀上構成對其聲音權益的侵犯。另外，該款遊戲中自己的人格元素被塑造成了在社會上打架、尋釁滋事的壞人形象，其人格尊嚴未被尊重，客觀上構成對其一般人格權的侵犯。要求公開道歉並賠償經濟損失45萬元（人民幣，下同）及精神損害撫慰金5萬元。

此外，過去高舉愛國形象的孫紅雷，近期「孫紅雷移民」的傳聞四起，引發網路討論。