誣指大叔偷拍 女大生道歉 獲對方家人諒解 不需賠償

女子在微博稱大叔偷拍她。（視頻截圖）

廣州地鐵 8號線「大叔被疑偷拍自證清白後仍遭女子曝光」事件引發關注，在大叔一家報案後，拍攝視頻女子11日晚間在微博發文道歉。據了解，當事女子在派出所一直哭說學校要開除她，獲大叔家屬諒解，「不需要賠償，再給她一次機會」。

來源：YouTube

觀察者網報導，女子稱，在廣東廣州地鐵8號線上，看見一大叔蹲著玩手機 ，懷疑對方是偷拍自己，要求檢查相冊。在大叔同意讓她檢查相冊並自證清白後，該女子仍決定在網路曝光大叔是「猥瑣老頭」，並稱手法嫻熟不是第一次作案，表示既然沒有偷拍，那他為什麼不為自己發聲。

據報導，事件中大叔的兒子鄧先生表示，自己是10日晚才知道父親被該女子當做「猥瑣男」發到網路上。父親是農民工，當天是因為工地下雨沒幹活，所以想在廣州轉轉，沒想到坐地鐵回來的路上遇到這件事。6月9日警察 叫父親去派出所，當時該女子也在現場，「我爸爸並不知道她已經把自己發到了網上，就跟她達成了和解。」

他說，「這個事情在網上對我們影響太大了，我們希望她能站出來公開道歉，否則我們會起訴她。」

6月11日，鄧先生陪同父親到廣州鷺江站派出所報警。當天下午，該名女子從東莞趕到廣州鷺江站派出所，與鄧先生一家溝通協商。她情緒激動，哭著道歉表示：「對不起，請你再給我一個機會。」她解釋，之前乘坐地鐵時曾被盯著看過但不敢發聲，這次發聲卻造成了誤會，「我沒想到這麼多人轉發這個視頻，看到被轉發後特別害怕有人網暴我或者阿叔，我就把視頻關了。」

該女子哭著說學校裡準備開除她，希望能夠取得鄧先生和父親的諒解。鄧先生說，「她是大學生，我們是農民工，她的文化水平比我們高，犯了錯我們應該給她一次機會。她（考上大學）不容易，希望學校不要開除她。」