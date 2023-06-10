俯瞰黃浦江、外灘…吳亦凡上海豪宅 降3000萬求售?

上海內環豪宅綠城黃浦灣。（取材自每日經濟新聞）

因涉嫌強姦、聚眾淫亂等數罪併罰有期徒刑13年，附加驅逐出境的加拿大 籍歌手吳亦凡 ，近日傳出其在上海黃浦江邊的住宅降價3000萬掛牌出售。據報導，網傳吳亦凡住宅所在樓棟直面黃浦江江景，建築面積300多平方米，售價1.28億元（人民幣，下同），是該小區「樓王」。

極目新聞報導，網傳信息稱，吳亦凡在上海綠城黃浦灣的房子掛牌出售該小區共有7棟樓，緊鄰黃浦江西岸老碼頭，距離江岸200多米，與上海外灘直線距離約2.6公里。

綠城黃浦灣附近一房產中介人員表示，吳亦凡在該小區確有一處住宅，目前正在對外出售，「300多平方米的大戶型，在中間往上樓層，價值超過1億元。」據報導，吳亦凡住宅所在樓棟是該小區「樓王」，距離黃浦江最近，屋內可俯瞰黃浦江江景，還可看到外灘及陸家嘴風光。據了解，另一知名演員也有房子在這棟樓裡。

據報導，每棟樓均配有樓棟管家，小區內有預約制會所，會所內有泳池、健身 房、棋牌室、宴會廳等場地。在其他樓棟，從高樓屋內向外也可看到黃浦江風光，但看不到外灘和陸家嘴風景。相較之下，吳亦凡所住樓棟視野更開闊。

據某財經媒體5月底報導，綠城黃浦灣項目近來掛牌房源的均價穩定在人民幣21萬元（約3萬美元）每平方米，近期的成交均價則觸及25萬元每平方米。查詢房產網站發現，近期該小區成交單價多為23萬餘元。上述中介人員表示，吳亦凡該住宅價格更貴。