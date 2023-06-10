「牽手門」小三裙熱銷 帶貨女主播蹭熱度 賣場也被朝聖

「牽手門」同款洋裝在網上熱賣。(取材上游新聞)

成都太古里「國企領導牽手門」持續發酵，涉事女子穿的花洋裝成最新關注，還被網友取名為「免職裙」、「小三裙」。網上出現大量女主播身穿相似款裙子直播帶貨。而電商 平台疑似女當事人購買裙子的店舖內，同款網紅裙短時間內賣出了4000多條。由於一裙難求，現在下單，30天內才會發貨。

上游新聞報導，某短視頻平台直播間看到，一名女主播正穿著相似款裙子帶貨，該直播間內擠進了3000多名網友，很多人都在詢問是否為「牽手門」女主角同款。

觀察發現，該款裙子的簡介沒有具體品牌信息，叫做「法式小眾設計新中式碎花修身高腰顯瘦連衣裙」，售價為129.9元，已售789條。而在該短視頻平台其他店舖內，很多相似款裙子被直接冠以「成都太古里街拍爆款」的關鍵詞。有一家售價為89.9元的同款裙子，最近幾天已經賣出1125件。

據不完全統計，9日上午該平台起碼有10多家店舖的主播穿這個同款裙子在直播帶貨，不少網友也提出了質疑，「是否存在山寨等侵權行為」、「這不是在蹭熱度嗎」。

報導指出，在某電商平台上，一家店鋪吸引了很多人的關注。因為人們在該店舖的評論區，找到了疑似「牽手門」女當事人2021年購買這條裙子時的留言。該女子上傳了自己穿洋裝的照片秀，並留言表示「非常好看姐妹們衝」。不少網民衝著這一點到店舖打卡，截至2023年6月9日中午12點，這條買家秀的評論區已經有了1100多條留言。

「牽手門」事件讓該店鋪這條裙子的銷量暴漲，在該事件被媒體報導的第一天，裙子的月銷量僅為200條，但到9日中午，這條裙子的月銷量已經暴漲至4000多條。由於非常搶手，店鋪也發布公告表示「兩年前的款式，今天突然爆單，謝謝大家，不過還請理性消費」。讓網友調侃「沒想到店鋪老闆才是最後的贏家」。