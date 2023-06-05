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黃渤棄助貧女 因對方家庭重男輕女？網：手表惹的禍

中國新聞組／北京5日電
黃渤與麗麗（右）合影。 （取材自上游新聞）
黃渤與麗麗（右）合影。 （取材自上游新聞）

演員黃渤五年前在綜藝節目中幫助貧女麗麗的視頻近日衝上熱搜，有網民稱麗麗的家庭重男輕女，不僅打麗麗耳光，還把黃渤送她的兒童手表轉給弟弟，黃渤因此放棄資助麗麗。麗麗的父母澄清手表是麗麗「不小心弄丟」，網民造謠已對正值青春期的麗麗產生不好的影響。黃渤也發文籲大家給麗麗一個安靜的空間。

上游新聞報導，網路流傳相關綜藝節目視頻片段版本稱，黃渤在2018年參加一檔綜藝節目中，到桂林某山區幫助當地小孩子完成夢想。與女孩麗麗相處中發現對方很懂事，且家裡條件困難，便決定資助她。麗麗帶著黃渤回家卻被奶奶打了一耳光，黃渤也被嚇到了，但只能不斷安慰麗麗，並做好了資助失敗的打算。

據報導，麗麗家所在的東昇村村支書表示，麗麗家已於2020年脫貧，家中生活和就學、就醫得到保障。目前麗麗正在縣城讀初二，父母則在外務工。黃渤當初贈送的手表是麗麗自己在玩耍時弄丟的，「她弟弟碰都沒有碰。」節目中，奶奶的動作只是大家習以為常的教育孩子的動作，不是「打人」。

黃渤則發布微博稱，和麗麗的相識是一場美好的緣分，「這個閃光的女孩」後來也經常跟他分享自己在不同階段取得的成績，「相信每個人都是因為抱著善意而關注，但也希望大家在她緊張的學習階段給孩子一個安靜的空間。」

該綜藝節目參與主創的工作人員表示，2018年製作那期節目時，藝人只需要與孩子相伴、聊天和送禮物，不涉及後續資助相關事項。

「我們家就兩個孩子，我在兒子身上花的心思，還沒有在女兒身上花得多。」麗麗母親說，當時的委託只是一個心願，希望她能在學習上有所提升，受到更好的鼓勵；「如果知道後面會有這麼多事情發生，我就不會讓她去參加節目的錄製。」希望不要傷害她的女兒，不要再繼續造謠，「我們沒有重男輕女」。

黃渤五年前給9歲小女孩麗麗送的生日禮物，是一支兒童手表。（取材自中華網）
黃渤五年前給9歲小女孩麗麗送的生日禮物，是一支兒童手表。（取材自中華網）

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