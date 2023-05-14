無人機航拍 老鷹當獵物叨走 網：戰鬥力爆表
近日在湖南張家界，一隻老鷹把無人機當成了獵物，黃色利爪獵走無人機，當牠發現其實吃不得，才將機器拋在樹林之中。視頻被廣泛轉發，不少人打趣評論道，老鷹的戰鬥力爆表。
據潮新聞報導，當時操作無人機的飛手張雪是桑植縣融媒體中心的記者，當天接到去張家界九天峰戀景區拍攝宣傳片鏡頭的任務。張雪表示，5月10日去拍攝九天峰戀景區的宣傳視頻，剛起飛沒多久，正在拍攝，我看見老鷹迎面飛來，張雪說她還很興奮跟同事說拍到鳥了，才說完無人機就被抓走了，有被嚇到。”
報導指出，根據無人機拍攝到的畫面，無人機正在勻速飛行時，不遠處的一岩壁上一隻老鷹直奔無人機，慢放鏡頭髮現老鷹在接近無人機時，還做了較大幅度的轉圈，像是捕獲獵物前，為迷惑獵物做的姿態調整。張雪說，慢放才知道是一隻老鷹，還能清晰看到無人機螺旋槳在旋轉，所以老鷹抓住無人機沒多久，就把無人機拋在了樹林中。
據中南林業科技大學動物學專家、博士生導師楊道德教授表示，他通過仔細查看視頻資料，根據鳥類的形態特徵，認定其為紅隼，紅隼為食肉猛禽（國家二級保護鳥類），在湖南為留鳥，種群數量非常稀少。
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