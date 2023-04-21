我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外洩文件稱 中國正在打造劫持敵方衛星的網路武器

曼哈頓華埠拘留所拆舊建新 社區人士：維權不會停止

趁火打劫？安徽油罐車國道側翻 村民拿盆桶趕來「接油」

中國新聞組／北京21日電
油罐車翻覆現場，民眾帶著桶子來接油。（視頻截圖）
油罐車翻覆現場，民眾帶著桶子來接油。（視頻截圖）

安徽一台裝有食用油的罐車在國道側翻，沒想到許多村民見狀，趕緊拿著盆和桶來接油，相關視頻在網上傳播後引發爭議，有人認為這是趁火打劫，有人稱油漏了也是浪費，還不如讓村民接回家。

極目新聞報導，案發時間在4月18日下午2時許，相關視頻顯示，一輛安徽牌照的罐車側翻，車頭嚴重變形，路面有油漬，不少村民拿著盆、桶等來接油。油罐車的罐身上，還印有「食用油專用」等字樣。有村民接了油後，裝上踏板車運走。還有視頻顯示，還有村民拿著盆和桶趕來準備接油，遭到民警制止。

油罐車翻覆現場，民眾帶著桶子來接油。（視頻截圖）
油罐車翻覆現場，民眾帶著桶子來接油。（視頻截圖）

油罐車司機稱自己是為了避讓一輛小車，才撞上綠化帶導致罐車側翻。醫護人員趕來將司機接走時，司機見食用油漏了也是浪費，便讓現場的人接一點走。附近村民得知後，紛紛拿著盆和桶趕來接油。

住在事發地附近的村民董先生稱，事發後他也趕到了現場，確實有不少村民來接油。「反正漏了也是浪費。」他說，後來民警制止，村民們也很配合，就都走了。最後，有人找來一輛小型罐車，將罐體內留存的食用油給轉移走了。

對此，網友議論紛紛，有人稱罐車側翻食用油洩漏，司機也受傷，已經很可憐了，這是趁火打劫；也有人說，油罐破了，漏在路面也是浪費，村民接走還不浪費，也防止太多食用油潑灑在路面，增加清掃難度。

上一則

FT：美外洩機密文件稱 中國正在打造劫持敵方衛星的網路武器

延伸閱讀

王君儀帶100元來美 隻身創業有成

王君儀帶100元來美 隻身創業有成
長鑫存儲估值 超過145億美元

長鑫存儲估值 超過145億美元
安徽「學霸宿舍」 6人同寢、同系考研全上岸

安徽「學霸宿舍」 6人同寢、同系考研全上岸
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國
網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案