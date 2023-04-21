趁火打劫？安徽油罐車國道側翻 村民拿盆桶趕來「接油」

油罐車翻覆現場，民眾帶著桶子來接油。（視頻截圖）

安徽一台裝有食用油的罐車在國道側翻，沒想到許多村民見狀，趕緊拿著盆和桶來接油，相關視頻在網上傳播後引發爭議，有人認為這是趁火打劫，有人稱油漏了也是浪費，還不如讓村民接回家。

極目新聞報導，案發時間在4月18日下午2時許，相關視頻顯示，一輛安徽牌照的罐車側翻，車頭嚴重變形，路面有油漬，不少村民拿著盆、桶等來接油。油罐車的罐身上，還印有「食用油專用」等字樣。有村民接了油後，裝上踏板車運走。還有視頻顯示，還有村民拿著盆和桶趕來準備接油，遭到民警制止。

油罐車翻覆現場，民眾帶著桶子來接油。（視頻截圖）

油罐車司機稱自己是為了避讓一輛小車，才撞上綠化帶導致罐車側翻。醫護人員趕來將司機接走時，司機見食用油漏了也是浪費，便讓現場的人接一點走。附近村民得知後，紛紛拿著盆和桶趕來接油。

住在事發地附近的村民董先生稱，事發後他也趕到了現場，確實有不少村民來接油。「反正漏了也是浪費。」他說，後來民警制止，村民們也很配合，就都走了。最後，有人找來一輛小型罐車，將罐體內留存的食用油給轉移走了。

對此，網友議論紛紛，有人稱罐車側翻食用油洩漏，司機也受傷，已經很可憐了，這是趁火打劫；也有人說，油罐破了，漏在路面也是浪費，村民接走還不浪費，也防止太多食用油潑灑在路面，增加清掃難度。