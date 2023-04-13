滬老夫妻搬家遇「刺客」 花費是報價7倍 包裝膜就1萬8

搬場公司要求王阿姨的老伴購買包裹家具家電的塑料氣泡膜，共計1萬8000元。(取材自新聞坊)

上海市民王阿姨和老伴近日搬家，透過百度 搜索，選擇排在第一位的公司「上海嘀嗒搬場」。王阿姨稱，嘀嗒搬場的報價近6000元（人民幣，下同，約872美元），但老兩口最後實際支付了4萬1710元，是最初報價的七倍，其中一些項目的收費更是高得離譜，光是包裹家具家電的塑料氣泡膜就要1萬8000元。

騰訊新聞報導，王阿姨在百度上搜到這家「上海嘀嗒搬場」後，和對方取得聯繫，按照對方的要求，把全部家當透過視頻完整展現給嘀嗒搬場的工作人員，包括家具、電器、鋼琴、落地鐘、淋浴房等，總計116件物品。起初對方估計，這些物品大概需要出動兩輛車子，按照一輛車2400元來算，總共是4800元。

另外，王阿姨還要求搬家公司拆兩台空調，到了新房子還要裝三台空調，對方表示，拆裝一台空調的費用是200元。這樣算下來，搬一次家的總費用預計在5000多，近6000元。

然而，到了搬場當天，各種「意外」支出頻頻出現，讓老兩口暈頭轉向。首先就是拆裝空調的費用，從最初承諾的幾百元變成6000多元。

王阿姨說：「因為空調會牽涉到管子，有一米算一米，管子他算一米120元，一共是14米， 三台機器裝完以後，他算我氟利昂，三台各是350塊，然後打洞一個洞100塊，打三個洞，空調裝下來是6370塊。」

還沒等老夫婦回過神，第二項額外支出又出現。搬場公司要求王阿姨的老伴買包裹家具家電的塑料氣泡膜，說是一共需要60卷，每卷要價300元，共計1萬8000元。

最後，明明說好只出動兩輛車，卻開來了七輛車，忙得暈頭轉向的王阿姨根本顧不上核對七輛車裡的物品，到底有多少是自己家的。「其中有一輛車在裝的時候， 車裡面就有東西的；他說這部分東西是別人家搬家的東西，別人家還沒搬完的，要他們帶過去的，那車他也算我一車。」

搬完家，王阿姨靜下來一算，這趟搬場總共花了她4萬1710元，是當初報價的七倍。明明知道對方給出的價格是虛高的，但是又拿不出證據，搬家現場怕一言不合，對方撂挑子不幹，王阿姨只能硬著頭皮先把錢給付了。

那麼這些要價不菲的管子、氣泡膜實際售價到底是多少呢？報導指出，網路購物平台可搜索發現，普通型寬30公分、長60米一卷的加厚泡氣泡膜也不過15元左右；寬一米長60米的大捲膜料價格也不到55元一卷。

這些氣泡膜在搬場之後，一般都是當垃圾處理掉，但想到這些東西是花了1萬8買的，王阿姨心疼，至今都還堆在家裡。