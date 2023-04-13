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廣告模特拉眼角變「瞇瞇眼」 迪奧再陷辱華風暴

中國新聞組／北京13日電
迪奧新發布的一張宣傳照中，一名亞裔模特作出拉眼角的動作，被中國網友怒轟歧視亞裔女性。(取材自Instagram)
迪奧新發布的一張宣傳照中，一名亞裔模特作出拉眼角的動作，被中國網友怒轟歧視亞裔女性。(取材自Instagram)

法國精品迪奧（Dior）又惹惱中國網民。去年7月「馬面裙」爭議遭指控「偷竊文化」，近日發布的彩妝廣告，一名模特拉眼角的動作被指歧視亞裔的「瞇瞇眼」，引起熱議，中國網友怒嗆「滾出亞洲」，揚言抵制。這已是迪奧近二年來，第三度因為廣告涉及歧視造成「爭議」。

根據新黃河客戶端消息，迪奧此次發布的一系列宣傳照畫風陰森，其中一張是一名亞裔模特用兩根手指卡在眼睛中間，然後把眼角提拉起來。報導指出，在國際慣例中，提拉眼角的動作是對亞裔的歧視。

根據中國網友評論，這組照片原本應該有三張，許多網民在這組宣傳照下評論道：「第三張照片（拉眼角）看起來很奇怪，你一定知道那是什麼意思吧，種族歧視。」

有網友覺得，這是為了讓用戶能更加清楚地「看清眼妝」，只是正常的展示動作；但大部分網友認為，模特的動作太具有標誌性了，「如果是迪奧的話，那就很有理由懷疑是故意的」。擔任Dior中國彩妝代言人的女星迪麗熱巴也被波及，有人要求迪麗熱巴盡快與Dior解約。

迪奧2021年11月舉行的上海的展覽中，因展出「瞇瞇眼」、眼神詭異邪魅的亞洲女性照片，被中國網友批「辱華」、「醜化中國女性」等。去年7月，迪奧又因疑似抄襲中國明清時期傳統漢服「馬面裙」而再度成為爭議焦點。

公開資料顯示，迪奧的母公司是LVMH集團，值得一提的是，中國市場雖是LVMH集團營收的最大貢獻者，但在2022年意外出現下滑。

在過去，也曾有不少國際知名品牌涉及「辱華」爭議，一度被中國消費者抵制，2021年3月，瑞典時裝品牌H&M聲明，稱對新疆維族被強迫勞動和宗教歧視的指控深表關注，引起中國網友憤怒。「新疆棉花」風波牽連多個國際品牌，包括Adidas、Nike、Uniqlo、ZARA、GAP等國際品牌。

2019年8月，義大利的Versace推出款印上多個國家名字的T恤，將香港、澳門與中國、美國、英國等國家並列，即被中國網友指責是「辱華」及「分裂中國領土」。

Dolce&Gabbana(D&G)則被視為「辱華」最嚴重的品牌。2018年11月，D&G在其官方微博上發表三條標題為「起筷吃飯」的短影音，有網友認為，該模特使用筷子的方式怪異，有貶低中國文化之嫌。

2021年11月初，法國品牌Dior在上海舉辦藝術展，其中一張展出的照片中，一名...
2021年11月初，法國品牌Dior在上海舉辦藝術展，其中一張展出的照片中，一名年輕女模特梳著略顯誇張的劉海，臉上布滿雀斑，兩根手指戴著深色的清代護甲。（微博照片）

種族歧視 亞裔 新疆

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