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父母逼考公5年 川女落榜後精神分裂 不時自稱「局長」

中國新聞組／北京8日電
被父母强迫考公五年，一名女子患上精神分裂。(視頻截圖)
被父母强迫考公五年，一名女子患上精神分裂。(視頻截圖)

四川一名女子大學畢業後被父母強制五年考公務員都沒錄取，接連五年失敗的打擊，讓她從去年開始出現一些異常行為，還不時稱自己是「局長」，就醫檢查確診為精神分裂症。女子的遭遇引發爭議，話題登上微博熱搜，媒體及網民幾乎一面倒質疑女子父母偏差的「考公」執念是毀了孩子一生的兇手。

來源：YouTube

據鳳凰周刊報導，這名女子大學畢業後曾多次找工作未成功，她的父母因此連續五年強迫她去考公務員，但這名女子「考公」也都沒能「上岸」。面對接連失敗的打擊，女子母親稱，女兒去年開始出現異常行為，最近和家人對話也常答非所問，不時揚言自己是局長，她和丈夫帶她去看醫院檢查，女兒罹患精神分裂症。

相關話題登上微博熱搜，引來大批網民批評這名女子的父母：「女兒都被逼瘋了還在責備女兒，這種父母太可怕了」、「是的，都是局長了。這下父母開心了」、「這父母是為自己的未來和臉面著想」、「有本事的父母沒畢業就安排進了體制，沒本事的就會逼孩子努力希望孩子繼承夢想」、「在這個家裡，女兒是病的最輕的」。

極目新聞對此發表「『望女成鳳』不可走入偏執的窄門」評論指出，幸福的人生本不應只有一條路徑，非要偏執地擠進人生的窄門，才是不幸的開始。在很多家庭中，考研考公考名校不是子女本身的理想和志願，而是家長的執念和偏見。而當這種傷害累積到一定程度，對個人，對家庭的打擊將是毀滅性的。

只有有編制的工作才是正經工作，不「考公」的人生就是失敗的人生，不少父母有這樣的極端化思維，這也與當下的社會心態有關。很多人將進入「體制內」視為人生最大勝利之一，甚至視為人生的唯一出路。但望子成龍、望女成鳳應建立在尊重孩子自我意願的基礎上，否則對有著自己理想和追求的年輕人來說，年紀輕輕就因為父母的執念被困於體制，是一種折磨。

心理學家武志紅說：「沒有一個靈魂，願意被別人的意志束縛，每個生命，生來都要成為他自己」。比起關心那些他人眼中的「美好前程」，父母應該關注孩子當下的健康和快樂。而整個社會也應對過度的「考公熱」有進一步的冷思考，避免發生「范進中舉」這樣的悲劇。

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