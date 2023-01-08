「愛國大V」掀輿論戰 質疑輝瑞Paxlovid藥效

中國疫情嚴峻，路透報導，中國政府與輝瑞 製藥公司洽談購買新冠藥Paxlovid的專利權，中國製藥商康希諾生物股份公司也開始試生產針對國內當下流行的新冠變異株的疫苗 ；不過，中國網路上的「愛國大V」和親政府博主們此時針對Paxlovid和其出品公司輝瑞掀起輿論戰。

美國之音報導，過去幾周裡，中國當局向包括北京 、上海在內的多地部分醫院分發了輝瑞公司治療新冠感染的藥物Paxlovid。這款藥物在中國被冠以「特效藥」，因而受到民眾的熱烈追捧。北京還將這款藥納入醫保，但價格依然高達每盒近2000元人民幣(約292美元)，黑市上，每盒被炒到上萬元。英國金融時報近日報導，Paxlovid已經成為了一些中國菁英之間送禮的首選。

據報導，過去幾周以來，包括「子午俠士」、「上帝之鷹」、「孤煙暮蟬」等在內的中國網絡著名民族主義博主紛紛質疑該藥的有效性，有關該藥的虛假信息也在社交媒體上流傳。微博博主「唐哲同學」就在一篇帖文中寫道：「一個因新冠死了幾十萬、上百萬人的國家，研發出來的新冠特效藥特效在哪？」另一個廣為流傳的虛假信息稱，輝瑞上海部一名營銷負責人因新冠死亡，試圖以此質疑輝瑞藥物的有效性。

另外，反對輝瑞的親政府博主「正直的磊哥」直指，「輝瑞口服藥進北京醫保了，醫藥資本的力量太強大了。」一些博主指控，為Paxlovid辯護的中國醫學基金會主席陶斯亮收了來自輝瑞的錢。

報導稱，「愛國大V」在中國過去三年的動態清零時期不斷為當局的措施辯護，在在新冠政策急轉彎後，這些博主們選擇繼續傳播一些過去的官方話術，質疑輝瑞藥品和疫苗的有效性就是其中之一。

另據華爾街日報日報，製藥商康希諾開始試生產針對中國當下流行的新冠變異株的疫苗，是中國使用mRNA技術研發的首批疫苗之一。目前，中國主要使用所謂的滅活疫苗，即使用已殺滅的病原體樣本來激發人體的免疫反應。去年9月，中國批准康希諾生產的吸入式疫苗，用作加強針；這是全球推出的首款吸入式新冠疫苗。

香港01報導，日前幾家藥廠和地方醫院陸續招募新冠患者，參加藥物臨床試驗，針對年齡從兒童、18歲以上至75歲成人等不同的實驗對象，部分項目給予4000至7500元的酬勞。