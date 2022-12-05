挺白紙運動 「李老師」發不自殺聲明 稱父母被公安找上

「李老師不是你老師」推特發布網友投稿視頻，圖為廣東公安帶走舉白紙抗議的民眾。（取材自推特）

推特 （Twitter）帳號「李老師不是你老師」4日突然發表不自殺聲明，他說父母被公安局找上了，不希望他再發「白紙運動 」的推文。

德國之聲中文網報導，「李老師」的推特帳號在8月時約有5萬個粉絲，現在已經漲到80萬。他說，很清楚粉絲是為了他所傳遞報導的新聞來的，而不是為了他這個人來的。

真正讓「李老師」感到困擾的，是他的父母再次被警察 查找，「主要是想弄清楚我發這些稿有沒有收錢，以及別人給我投稿，我有沒有給他們錢。另一個就是他們想知道我到底是一個人還是一個團隊。然後就是說我可以回去報效祖國，不應該發這些陰暗的。」

「李老師不是你老師」推特發布不自殺聲明。（取材自推特）

「李老師」的父母非常擔心他的安全，害怕其生命安全受到影響，希望他不要繼續發推特。但他說：「我更擔心的是我閉嘴了，我這個人就消失了。我必須要保證我能說話。」因此還是會想辦法堅持一下。

據報導，「李老師」認為自己的作用是記錄下這些事情，讓更多外面的人可以看到中國真正發生的事情。「我只是一個記錄者，恰巧被歷史選中了吧。」他並認為「真正偉大的人是敢於站出來，敢於站在街上的這些人」。