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白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

挺白紙運動 「李老師」發不自殺聲明 稱父母被公安找上

中國新聞組／北京6日電
「李老師不是你老師」推特發布網友投稿視頻，圖為廣東公安帶走舉白紙抗議的民眾。（取材自推特）
「李老師不是你老師」推特發布網友投稿視頻，圖為廣東公安帶走舉白紙抗議的民眾。（取材自推特）

推特（Twitter）帳號「李老師不是你老師」4日突然發表不自殺聲明，他說父母被公安局找上了，不希望他再發「白紙運動」的推文。

德國之聲中文網報導，「李老師」的推特帳號在8月時約有5萬個粉絲，現在已經漲到80萬。他說，很清楚粉絲是為了他所傳遞報導的新聞來的，而不是為了他這個人來的。

真正讓「李老師」感到困擾的，是他的父母再次被警察查找，「主要是想弄清楚我發這些稿有沒有收錢，以及別人給我投稿，我有沒有給他們錢。另一個就是他們想知道我到底是一個人還是一個團隊。然後就是說我可以回去報效祖國，不應該發這些陰暗的。」

「李老師不是你老師」推特發布不自殺聲明。（取材自推特）
「李老師不是你老師」推特發布不自殺聲明。（取材自推特）

「李老師」的父母非常擔心他的安全，害怕其生命安全受到影響，希望他不要繼續發推特。但他說：「我更擔心的是我閉嘴了，我這個人就消失了。我必須要保證我能說話。」因此還是會想辦法堅持一下。

據報導，「李老師」認為自己的作用是記錄下這些事情，讓更多外面的人可以看到中國真正發生的事情。「我只是一個記錄者，恰巧被歷史選中了吧。」他並認為「真正偉大的人是敢於站出來，敢於站在街上的這些人」。

據了解，在11月26日晚間，南京傳媒學院學生在校內哀悼新疆烏魯木齊火災遇難者，其中一名女學生舉起白紙站立，後來手中白紙被人抽走，但她依舊站立，並有更多學生聚集；相關行動開啟了這一輪中國多地表達對過度防疫和社會管制不滿的「白紙運動」。這名舉起白紙的女生叫李康夢，目前已經失聯，外界懷疑她已被警方帶走。

中國官方持續針對白紙運動進行「清零」措施。（歐新社）
中國官方持續針對白紙運動進行「清零」措施。（歐新社）

推特 白紙運動 警察

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