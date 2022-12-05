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神舟14號寒夜著陸 3航天員：回家踏實溫暖

中國新聞組／北京5日電
神舟14號載人飛船4日返回艙在東風著陸場成功著陸，圖為航天員陳冬順利出艙。( 新華社)
神舟14號載人飛船4日返回艙在東風著陸場成功著陸，圖為航天員陳冬順利出艙。( 新華社)

神舟14號航天員乘組完成全部既定任務，4日乘坐神舟太空船返回東風著陸場。神州14號更首次帶回活體細胞樣本，對人類長駐太空適應狀態有研究幫助。

據新華社，4日晚上8時09分，神舟14號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫護人員確認航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲身體狀態良好，安全順利出艙，神舟14號載人飛行任務取得圓滿成功。東風著陸場的氣溫當時是攝氏零下14度。

神舟14號安全返回。圖為航天員蔡旭哲。 (中新社)
神舟14號安全返回。圖為航天員蔡旭哲。 (中新社)

4日晚上7時20分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟14號載人太空船軌道艙與返回艙成功分離。此後，太空船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙成功著陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫護人員確認航天員身體健康。

航天員劉洋表示：「難忘天上宮闕，更念祖國家園，回到祖國的懷抱，很踏實、很安心。」航天員蔡旭哲則說：「星河燦爛，一覽無餘，希望有朝一日重返太空家園。」

陳冬在軌駐留超200天

陳冬、劉洋、蔡旭哲3人均為「75後」，全部為中國第二批航天員，亦是中國載人飛行任務以來平均年齡最年輕的乘組。其中，陳冬參加過神舟11號載人飛行任務，劉洋參加過神舟9號載人飛行任務，蔡旭哲是首次飛行。這還是中國載人航天飛行乘組第一次全部由第二批航天員組成。

陳冬也是中國首個在軌駐留時間超過200天的航天員。

11月30日7時33分，神舟15號3名航天員費俊龍、鄧清明、張陸順利進駐中國太空站，完成與神舟14號航天員乘組的「太空會師」。12月2日晚，神舟14、神舟15號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國太空站的鑰匙，神舟14號航天員乘組完成全部既定任務。

神14「回家」4個QA (資料來源：大公報)
神14「回家」4個QA (資料來源：大公報)

首次帶回活體細胞樣本

港媒報導，神舟14號乘組在返回地球的同時，還攜帶一批醫學科學實驗樣本返回地球，包括體液和細胞學樣本，一共包含5大類、80多個實驗樣本，這些樣本將為研究人類長期太空生活提供重要依據。

中國航天員科研訓練中心研究員李瑩輝表示，依託夢天實驗艙搭載的低溫儲存設備，航天員首次進行了活體細胞的保存和在軌實驗，這些樣本跟隨航天員一同返回，科研人員可以看細胞整個從起飛到返回全過程，細胞對環境的適應狀態，對航天醫學研究，以及對於人類認識自身、對環境響應等都有重要意義。

太空 醫學 北京

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